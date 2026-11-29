L'Italia di Volandri, senza Sinner, aggancia la Spagna grazie a Lorenzo Musetti. Alcaraz gioca ora: ecco il risultato e i dettagli del match.

L'Italia si porta sull'1-1 nella finale di Davis Cup contro la Spagna grazie alla vittoria di Lorenzo Musetti su Rafael Jodar, in un match intenso e combattuto che ha visto il tennista di Carrara imporsi con fiducia nonostante la pressione avversaria. La Nazionale azzurra, guidata da Salvatore Volandri e priva del campione del mondo Jannik Sinner, ha confermato la sua solidità grazie alle prestazioni di Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, come già accaduto nelle vittorie precedenti contro Corea del Sud e Repubblica Ceca.

Dettagli tecnici del primo set e della prestazione

Il primo set è stato vinto da Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2, dimostrando una grande capacità di reazione dopo essere stato sotto di due set nello score complessivo. Il tennista italiano ha interrotto una serie positiva di nove punti a favore degli avversari, partendo da uno svantaggio di 0-2 nel secondo set precedente per poi dominare il gioco. Musetti ha mostrato una resistenza stoica, conquistando cinque palle break durante la sfida, di cui una è stata concretizzata nel quinto game del terzo set per portare il punteggio sul 1-0.

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Durante il primo game, lo spagnolo Rafael Jodar ha servito con successo ma ha commesso errori cruciali, permettendo a Musetti di mantenere il pareggio a 40-40 attraverso scambi durissimi. Nel secondo game, l'azzurro ha iniziato impeccabilmente con un servizio aggressivo che ha portato il punteggio a 40-0. Sebbene Jodar sia riuscito a recuperare due punti, Musetti ha chiuso il game grazie all'errore finale dell'avversario sul dritto, aggiudicandosi il vantaggio di 2-0.

Le reazioni della Spagna e la posizione di Alcaraz

La Spagna, favorita per il successo finale e guidata da campioni come Carlos Alcaraz, ha mostrato una grande determinazione per riportare il titolo mancante dal 2019. Rafael Jodar, che affronta Lorenzo Musetti come primo giocatore spagnolo, ha cercato di scuotere il proprio gioco con tentativi di attacco e difese strenue, ma non è riuscito a sfruttare appieno le opportunità offerte dai punti persi dall'italiano.

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Carlos Alcaraz è atteso per affrontare Flavio Cobolli nel secondo incontro individuale. La scelta di Volandri per il doppio eventuale sembra orientata su Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, pronti a sostenere il peso dell'evento decisivo. La squadra spagnola ha mostrato crepe nel proprio gioco, specialmente nei momenti di pressione, quando Musetti ha effettuato pallonetti imprendibili e volees vincenti che hanno costretto l'avversario a errori non banali.

Impatto sulla finale e prossimi passi in campo

La vittoria di Musetti porta l'Italia in una posizione di vantaggio strategico, con il punteggio che si attesta su 1-1. La Nazionale italiana ha dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati straordinari anche senza Jannik Sinner, affidandosi alla profondità del roster composto da Musetti, Cobolli, Berrettini e Vavassori. La pressione ora ricade sulla coppia iberica, che deve reagire immediatamente per evitare di perdere l'occasione di vincere la competizione.

I prossimi passi vedranno Flavio Cobolli affrontare Carlos Alcaraz, un incontro che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del trofeo. La diretta televisiva seguirà in tempo reale ogni game e il punteggio, permettendo ai tifosi di seguire l'evoluzione della partita. La squadra italiana, composta da giocatori determinati e talentuosi, ha dimostrato di non arrendersi di fronte alle avversità, mantenendo alta la concentrazione fino alla fine del secondo set.

Analisi tattica della vittoria di Musetti

Lorenzo Musetti ha vinto il secondo set per 6-2, recuperando dopo essere stato sotto 0-2 nel set precedente. Nel quarto game, ha mostrato una grande solidità al servizio, portando il punteggio a 40-0 e chiudendo il game con una smorzata eccellente sotto rete. Jodar ha cercato di resistere, ma gli errori sul dritto e la pressione dei punti break decisivi hanno favorito il tennista italiano.

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Nel quinto game, Musetti ha sfruttato un errore in lungolinea dell'avversario per portarsi sul 40-30. Successivamente, un pallonetto impeccabile ha aperto la strada per la conquista del break. Jodar ha mostrato resistenza nel sesto game, annullando una palla break con una volee alta di dritto, ma Musetti ha mantenuto il controllo della situazione. La prestazione complessiva ha evidenziato la crescita mentale e tecnica del tennista di Carrara in questo momento cruciale della competizione.