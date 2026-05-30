Dazi Usa, il conto salato sulle PMI italiane: persi 5,3 milioni al giorno

Un'analisi di Confartigianato quantifica l'impatto dei dazi americani sulle piccole e medie imprese italiane tra agosto 2025 e marzo 2026, con una perdita giornaliera di esportazioni verso gli Usa pari a 5,3 milioni di euro. Settori più colpiti: mobili (-16,2%), alimentari e bevande (-16%). A livello regionale, Lombardia e Veneto in calo, mentre Emilia-Romagna e Toscana crescono. Il presidente Granelli individua tre fattori: dazi, rallentamento globale e svalutazione del dollaro. Servono misure di accompagnamento e politiche coordinate a livello di Sistema Paese.

L'inasprimento delle politiche protezionistiche da parte dell'amministrazione statunitense sta generando un impatto economico significativo sulle piccole e medie imprese italiane. Secondo un'analisi condotta da Confartigianato , le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti nei settori più interessati dalla presenza di PMI hanno subito una contrazione del 10,4% tra agosto 2025 e marzo 2026.

Questo calo si traduce in una perdita giornaliera di 5,3 milioni di euro, per un totale di 1,293 miliardi di euro di mancate vendite in otto mesi. Il settore più colpito è quello dei mobili, che registra una flessione del 16,2%, pur vedendo una crescita nel comparto del legno (+1,8%). Anche gli alimentari e le bevande accusano un forte calo (-16%), mentre gioielleria, occhialeria, articoli sportivi e giochiTogether these sectors shrink by 8.4%.

The fashion sector shows an average decline of 2.3%, with opposite trends: textiles drop by 10.3%, clothing by 4.3%, while leather and footwear grow by 1.0%. Exports of metal products also decrease by 5.7%. At the regional level, four key manufacturing regions show divergent trends. In Lombardy, exports from SMEs to the US plummet by 10.4%, while Veneto records a 4.1% drop.

Conversely, Emilia-Romagna grows by 2.6% and Tuscany achieves a significant 10.6% increase. The president of Confartigianato, Marco Granelli, highlights three converging factors behind the export slowdown: direct impact of tariffs, slowdown in global trade, and an implicit tariff due to currency effects. Between August 2025 and March 2026, the dollar depreciated by an average of 9% against the euro, weakening the price competitiveness of Italian products.

This "perfect storm" compounds an already complex cyclical phase, aggravated by energy tensions linked to the Gulf crisis. Granelli stresses that the artisanal Made in Italy is a heritage of flexibility and quality, but cannot be left alone. Measures are needed: support for market diversification and targeted assistance for SMEs at the core of Italian supply chains. A coordinated national effort is required, with decisive involvement from the government and entities such as Ice, Simest, Sace, and Cdp.

In a separate but thematically related development, the financial rankings reflect the future direction of industrial development, driven by the relentless race toward AI and a growing focus on memory technologies. In May, three semiconductor companies surpassed the trillion-dollar valuation milestone, joining an elite financial circle. These shifts also reveal a gradual movement of large capital towards Asia, signaling a relative distancing from Europe.

The global landscape appears to be seeking a new order, amid the chaos of protectionism and technological realignment





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