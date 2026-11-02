DAZN Atalanta Parma: Orario, Come Vedere e Prezzi Abbonamenti Serie A

Come vedere Atalanta-Parma su DAZN con orari e dettagli. Analisi prezzi piani Goal, Family e Full per seguire la Serie A italiana e i diritti TV.

L'incontro di Serie A tra Atalanta e Parma Calcio 1913 è trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. La decima giornata del campionato italiano si conclude al New Balance Arena di Bergamo, dove la squadra padrona di casa ospita i parmensi nel posticipo programmato per il lunedì sera. Questo match rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, dato che i nerazzurri cercano di recuperare posizioni in classifica e gli ospiti puntano a conquistare punti preziosi in trasferta.

Dettagli Tecnici Trasmissione Evento

Per assistere alla partita tra Atalanta e Parma Calcio 1913 non è disponibile alcuna co-esclusiva con altre emittenti televisive tradizionali come Sky Sport, ma il diritto di esclusiva digitale è detenuto esclusivamente da DAZN. La piattaforma consente l'accesso allo streaming da molteplici dispositivi, tra cui smart TV, smartphone, tablet e computer, garantendo flessibilità agli abbonati. Non è richiesto l'uso di una Virtual Private Network (VPN) per la visualizzazione legale del contenuto, a meno che l'utente non intenta bypassare restrizioni geografiche per accedere a servizi da paesi diversi. La qualità della trasmissione è ottimizzata per garantire un'esperienza fluida su tutti i dispositivi supportati.

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Piani e Costi Accesso Piattaforma Digitale

DAZN offre diverse opzioni di abbonamento per soddisfare le esigenze dei tifosi, con prezzi specifici per ciascun pacchetto. Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale, inclusi i diritti per le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga e Liga Portugal. I costi sono di 19,99 € al mese per il piano mensile, 13,99 € al mese con il piano annuale dilazionato in 12 rate, o 129 € in un'unica soluzione. Il piano DAZN Full, invece, include tutti gli sport tra cui atletica, ciclismo e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con un costo di 39,99 € mensile o 29,99 € con l'abbonamento annuale. Esiste inoltre il piano DAZN Family, che consente la visione contemporanea su due dispositivi, disponibile a 71,99 € al mese o 61,99 € annualmente dilazionati.

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Analisi Squadre e Assenze Importanti

La partita vede di fronte Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, e Alberto Gilardino, che guida il Parma Calcio 1913. I nerazzurri arrivano a questa sfida con undici punti ottenuti in nove partite, un risultato che non riflette le ambizioni iniziali della stagione. Le recenti prestazioni hanno visto due pareggi consecutivi, il 4-4 interno contro il Frosinone e il 2-2 in trasferta contro la Fiorentina, che hanno confermato la squadra al dodicesimo posto in classifica. La difesa dell'Atalanta continua a mostrare vulnerabilità, concedendo spesso spazi agli avversari in fase difensiva.

Impatto Infortuni Situazione Rosa

La situazione dell'infermieristica dell'Atalanta è particolarmente critica per il tecnico Maurizio Sarri. Alla lunga lista di assenze si sono recentemente aggiunti giocatori fondamentali come Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova. La loro indisponibilità costringe il tecnico a valutare nuovi assetti tattici per il match contro il Parma. L'impatto di queste assenze sulla struttura difensiva e offensiva della squadra è un fattore determinante che potrebbe influenzare l'esito dell'incontro. La gestione della rosa rimane una priorità assoluta per recuperare le perdite e migliorare i risultati nelle prossime giornate.