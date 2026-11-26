Scopri le promozioni Dazn per il Black Friday: sconti fino al 50% sui piani annuali e la card MyClubPass a 69,90€. Dettagli su Serie A e multisport.

Dazn ha lanciato ufficialmente la campagna promozionale dedicata al Black Friday, offrendo sconti significativi per avvicinare nuovi utenti alla piattaforma di streaming sportivo. Le promozioni si estendono fino al 7 dicembre, data di Sant'Ambrogio, coprendo l'intero periodo natalizio con iniziative sia digitali che nei punti vendita fisici, in sinergia con il Cyber Monday.

Offerte Online e Sconti Fino al 50%

I piani annuali con pagamento rateizzato offrono il principale vantaggio economico per i nuovi iscritti. Le offerte sono attivate automaticamente dalla welcome page di Dazn e sono accessibili esclusivamente ai clienti che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Su tutti i piani annuali che prevedono un pagamento in 12 rate, i nuovi utenti possono risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo standard, riducendo drasticamente il costo d'ingresso all'ecosistema sportivo.

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Card MyClubPass al Prezzo Speciale

Il Black Friday di Dazn si estende anche ai negozi Unieuro, dove sarà possibile acquistare la card Dazn MyClubPass a un prezzo speciale di 69,90€. Questa promozione è valida esclusivamente presso tutti gli store Unieuro, consultabili sul sito ufficiale del retailer, dal 26 novembre al 31 dicembre. La card offre sette mesi di abbonamento, un periodo che copre il finale del girone d'andata, l'intera seconda parte della stagione e i playoff, consentendo di seguire le partite di Serie A Enilive della propria squadra del cuore.

Piano Dazn: Catalogo Completo e HBO Max

Il piano Dazn permette di accedere all'intero catalogo sportivo della piattaforma, con la possibilità di guardare i contenuti simultaneamente su due dispositivi collegati a reti internet differenti. L'abbonamento include senza costi aggiuntivi l'accesso al piano Base con pubblicità di HBO Max, integrando il calcio e lo sport con film e serie TV. Tra i titoli in arrivo vi è la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, attesa per Natale.

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Calcio Italiano e Internazionale in Esclusiva

L'offerta sportiva comprende tutta la Serie A Enilive, con 380 partite disponibili esclusivamente su Dazn, oltre a tutta la Serie BKT e il calcio femminile con la Serie A Women Athora. A livello internazionale, sono incluse tutte le partite de LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal per ogni turno, l'Emirates FA Cup e la Copa del Rey. Completano il pacchetto calcistico la library di contenuti FIFA+.

Palinsesto Multisport: Volley, Rugby e Tennis

Oltre al calcio, il piano offre un ricco palinsesto multisport che spazia dal volley, con le partite della LVF A1 Fineco, della Coppa Italia Frecciarossa e della Supercoppa Italiana femminile. Il rugby europeo è rappresentato da TOP 14, Investec Champions Cup ed EPCR Challenge Cup. Il tennis include i tornei del Grande Slam di Australian Open e Roland-Garros, entrambi in esclusiva Eurosport, mentre il ciclismo presenta Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta di Spagna in esclusiva italiana.