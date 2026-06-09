DAZN: l'estate sportiva in diretta

DAZN offre una vasta gamma di eventi sportivi durante l'estate, tra cui il grande volley internazionale, i campionati di pallamano e pallacanestro e il Mondiale di calcio.

Quest'estate in Italia si vivrà tutta su DAZN : 104 partite in diretta, di cui 69 in esclusiva, oltre 16 ore di eventi live al giorno, 104 highlights, 1000 eventi e contenuti originali con nuove funzionalità di prodotto.

Un calendario ricco di eventi sportivi accompagnerà gli appassionati per tutta l'estate. Giugno e luglio sono dedicati al grande volley internazionale, con la Volleyball Nations League in programma dal 22 al 26 luglio a Macao per il torneo femminile e dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo per quello maschile. A seguire, spazio ai campionati di pallamano e pallacanestro.

Il nuovo Pass Mondiali DAZN permette ai tifosi di vedere tutto il Mondiale fin dall'inizio, senza perdersi nemmeno un momento, con un pagamento una tantum, nessun vincolo di permanenza, disattivazione automatica il 31 luglio. Gli abbonamenti a DAZN offrono inoltre la possibilità di godersi lo sport per tutta l'estate con un prezzo speciale di 19,99€/mese per i primi 4 mesi invece di 36,99€/mese per 12 mesi





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