DAZN conferma i diritti Serie A 2026/27. Scopri costi piani Goal, Family e Full. Dettagli match Como-Cagliari e infortunio Moise Kean.

DAZN ha ufficialmente rinnovato il proprio accordo di esclusiva per la Serie A 2026/27, garantendo la copertura di tutte le 380 partite del campionato italiano. Il gruppo di streaming continua a detenere i diritti di trasmissione, offrendo ai tifosi italiani diverse opzioni di abbonamento personalizzabili per esigenze specifiche.

Struttura Piani e Costi DAZN

Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal. Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).

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Opzioni Family e Full per Sportisti

Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full, tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga live, in contemporanea su due dispositivi registrati. I dispositivi possono collegarsi sia dalla stessa rete internet o da due reti differenti. Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese). Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese). Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN). Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita. Visita l'emittente ufficiale.

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Dettaglio Match Como e Infortuni

Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta. Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal. Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).

Situazione Squadra e Prossimi Step

Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full, tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro, in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti. Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese). Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese). Come-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito il link per abbonarsi e seguire la partita in live streaming. Il Como ospita il Cagliari allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questa fase della stagione. I lariani di Cesc Fabregas arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro l'Inter, ma con alle spalle una serie di risultati che include l'incredibile vittoria per 9-1 sul Lens in Champions League. Quinta in classifica, la squadra comasca ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. In settimana, però, è arrivata una brutta notizia sul fronte infortuni: il Como ha confermato ufficialmente che Moise Kean dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo un problema occorso in allenamento