Guida completa ai piani DAZN Goal, Family e Full con prezzi e contenuti. Scopri dettagli su Juventus-Venezia del 22 novembre e copertina televisiva.

La piattaforma di streaming DAZN Sport offre agli abbonati italiani una selezione articolata di piani tariffari per seguire il calcio nazionale e internazionale, con costi che variano in base ai contenuti richiesti. Il pacchetto DAZN Goal si posiziona come l'opzione più accessibile per i tifosi del calcio, permettendo l'accesso alla maggior parte dell'offerta calcistica senza includere gli altri sport del catalogo. Questo piano garantisce la visione delle tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva da DAZN per ogni giornata di campionato, oltre a tutte le sfide di Serie B, le competizioni di Serie A Femminile, tutte le gare di LaLiga e i big match della Liga Portugal. Il costo del piano mensile flessibile è di 19,99 € al mese, mentre optando per il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili il prezzo scende a 13,99 € al mese. È inoltre possibile scegliere un abbonamento annuale in un'unica soluzione per 129 €, che equivale a un costo mensile di 10,75 €.

Dettagli Piani DAZN Family e Full

Per gli utenti che necessitano di condividere l'account o richiedono una copertura completa di tutti gli sport, il piano DAZN Family offre un accesso privilegiato. Questo abbonamento consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full, tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro, in contemporanea su due dispositivi registrati. La connessione è possibile sia dalla stessa rete internet che da due reti differenti, garantendo flessibilità all'uso. Il costo per il piano mensile flessibile è di 71,99 € al mese. Scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, il prezzo è di 61,99 € al mese. L'opzione in un'unica soluzione richiede un versamento di 619 € per l'abbonamento annuale, pari a 51,58 € al mese.

Also read Dove vedere Juventus-Venezia

Il piano DAZN Full rappresenta la soluzione definitiva per chi cerca la massima copertura sportiva, includendo la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. La proposta si estende ben oltre il calcio, includendo atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il costo del piano mensile flessibile è di 46,99 € al mese. Con il piano annuale a rate mensili il prezzo scende a 36,99 € al mese, mentre il pagamento unico annuale costa 379 €, corrispondenti a 31,58 € mensili. Una funzionalità specifica come il DAZN MyClubPass permette di seguire tutte le 38 partite di Serie A della propria squadra del cuore, con contenuti pre e post-partita e highlights su richiesta.

Dettaglio Match Juventus e Venezia

La Juventus torna all'Allianz Stadium di Torino domenica 22 novembre per affrontare il Venezia nella dodicesima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN, rendendo necessario l'abbonamento alla piattaforma per seguirne l'intero svolgimento. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30. Gli abbonati DAZN-Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1, disponibile al numero 214 di Sky. L'accesso allo streaming è possibile tramite l'app o il sito della piattaforma da qualsiasi dispositivo, offrendo ampia comodità di fruizione agli utenti.

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La squadra bianconera arriva alla sfida con un bilancio di moderata aspettativa, in quanto riduce una serie positiva di risultati positivi interrotta dal pareggio per 2-2 contro la Fiorentina nell'ultima uscita di campionato. Il mister Luciano Spalletti si trova a gestire un'emergenza infortuni significativa, con diverse assenze pesanti che colpiscono soprattutto le fasce laterali del campo. Una figura chiave come Kenan Yildiz, il numero 10 bianconero, è ancora fuori formazione a causa dell'operazione al piede subita ad agosto, lasciando un vuoto importante nel reparto offensivo della squadra torinese.

Soluzioni Geografiche per lo Streaming

Per gli utenti che desiderano accedere al proprio servizio di streaming con maggiore sicurezza o da una parte del mondo diversa in cui potrebbero imbattersi in restrizioni geografiche, l'utilizzo di una Virtual Private Network (VPN) risulta utile. Questa tecnologia permette di bypassare istantaneamente i blocchi geografici regionali, consentendo di guardare le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla propria piattaforma di streaming preferita. Tale soluzione è rilevante per chi viaggia o si trova in regioni con accordi di distribuzione televisiva diversi, garantendo la continuità del servizio anche oltre i confini nazionali.