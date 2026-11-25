L'inchiesta della procura di Caltanissetta rivela le presioni di De Gennaro su Contorno per bloccare le collaborazioni. Un'indagine complessa che riapre il caso dell'arresto del 1989 e il ruolo di Buscetta.

L'indagine della procura di Caltanissetta ha portato alla luce una complessa rete di presunte pressioni esercitate dall'ex vicequestore di pubblica sicurezza Gianni De Gennaro nei confronti del collaboratore di giustizia Antonino Contorno. Secondo gli atti raccolti dagli inquirenti siciliani, De Gennaro e alcuni suoi collaboratori avrebbero tentato di impedire a Contorno di fornire dichiarazioni ai magistrati nel 2025. L'obiettivo dichiarato di questa manovra sarebbe stato quello di bloccare informazioni cruciali relative all'arresto del 1989 e alla figura dell'ispettore Arnaldo La Barbera, che guidò l'operazione che concluse la latitanza del mafioso.

La genesi delle pressioni e il contesto storico

Le dinamiche analizzate dagli investigatori affondano le radici in un passato stratificato, che coinvolge figure di spicco della lotta alla mafia. Antonino Contorno, oggi ottuagenario, era strettamente legato al boss palermitano Stefano Bontate, assassinato nel 1981 per ordine di Totò Riina, capo dei corleonesi. La svolta verso la giustizia arrivò nel 1984, quando Contorno decise di collaborare dopo un incontro con Tommaso Buscetta, il pentito che divenne la fonte primaria delle accuse nel primo maxiprocesso. Fu proprio Gianni De Gennaro, insieme ad altri colleghi, ad accompagnare Buscetta durante il volo di ritorno dall'Italia dal Brasile, segnando l'inizio di una gestione delicata e ad alto rischio.

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Il percorso di Contorno non fu lineare né privo di contrattempi. Dopo essere stato estradato negli Stati Uniti, il collaboratore partecipò al programma di protezione e fornì le testimonianze chiave per il processo noto come Pizza Connection, riguardante il traffico di eroina tra Sicilia e USA. Al ritorno in Italia, avvenuto nel novembre del 1988, Contorno si ritrovò nuovamente al centro di un polverone giudiziario. Sei mesi dopo il suo rientro, il 15 maggio del 1989, la squadra mobile di Palermo guidata da Arnaldo La Barbera rinvenne Contorno in una villetta a San Nicola l'Arena, vicino a Palermo, insieme al cugino Gaetano Grado e a numerose armi. L'arresto fu motivato per detenzione abusiva di armi e associazione mafiosa, sebbene Contorno fosse poi assolto e liberato.

Le lettere anonime e le accuse al pool antimafia

Immediatamente dopo la seconda cattura, intorno al 15 giugno del 1989, giunsero sei lettere anonime indirizzate ad alti dirigenti della polizia e dei carabinieri. I testi delle missive sostenevano con forza che Giovanni Falcone, insieme ad altri giudici del pool antimafia e al nucleo centrale antincrimine guidato da De Gennaro, fosse a conoscenza del ritorno in Sicilia di Contorno fin dall'inizio. Gli autori delle lettere accusavano implicitamente le istituzioni di aver coperto illegalmente la presenza di Contorno, delegandogli di fatto la responsabilità di smantellare il clan dei corleonesi attraverso la vendetta privata, con l'obiettivo strategico di stanare Totò Riina.

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Queste dichiarazioni, seppur anonime, scatenarono un enorme clamore pubblico e polemiche politiche nel momento più delicato del secondo grado del maxiprocesso contro la mafia. La narrazione costruita dalle lettere danneggiò gravemente la reputazione di Falcone e del pool, dipingendo le autorità come complici di una giustizia parallela. Il timing di queste pubblicazioni fu sospetto, poiché avvenne pochi giorni prima del tentato attentato del 21 giugno 1989. In quell'occasione, vicino alla villa di Addaura affittata da Falcone, fu rinvenuto un borsone esplosivo che fortunatamente non detonò, ma che evidenziava la crescente minaccia dei corleonesi verso il sistema giudiziario.

Le implicazioni attuali per De Gennaro e Contorno

La procura di Caltanissetta ritiene che ci siano stati elementi di opacità nella gestione del caso Contorno da parte di De Gennaro e La Barbera. Durante l'interrogatorio del 2025, Antonino Contorno ha esercitato il diritto al silenzio, rifiutandosi di rispondere alle domande dei magistrati. Per gli inquirenti siciliani, questa condotta è la prova che le pressioni esercitate in passato da De Gennaro e dai suoi uomini abbiano avuto successo nel bloccare le rivelazioni su quell'operazione del 1989. La dinamica suggerisce un tentativo coordinato di orientare l'opinione pubblica e di proteggere le scelte operative di quegli anni, definendo le azioni come depistaggi.

Di conseguenza, l'inchiesta si è ampliata includendo anche Antonino Contorno tra gli indagati per depistaggio, nello stesso fascicolo che vede sotto accusa Gianni De Gennaro. Questa evoluzione giuridica riapre scenari complessi sulla veridicità delle versioni storiche e sulle responsabilità individuali in un periodo cruciale per la storia repubblicana italiana. Le indagini continueranno a verificare la consistenza delle prove raccolte riguardo ai presunti accordi o alle coperture accordate ai pentiti, con l'obiettivo di fare luce su come fu gestita la caccia a Totò Riina e sulle conseguenze a lungo termine per la giustizia italiana.