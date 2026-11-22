L'inchiesta di Caltanissetta rivela le pressioni di Gianni De Gennaro su Salvatore Contorno e la distruzione di documenti sulla strage di via D'Amelio.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato, è stato al centro di un'inchiesta giudiziarie durata tre anni che si è conclusa tragicamente con il suo suicidio avvenuto il 21 novembre. Le carte processuali, compilate dai pm di Caltanissetta, rivelano dettagli cruciali sulle attività investigate durante la stagione delle stragi e sul ruolo dello stesso De Gennaro nel possibile depistaggio relativo all'attentato di via D'Amelio. L'intera vicenda ruota attorno a una tesi accusatoria precisa e documentata da migliaia di pagine di atti.

La tesi del depistaggio e le pressioni su Contorno

La Procura di Caltanissetta sviluppò l'ipotesi che Gianni De Gennaro, insieme ad alcuni suoi collaboratori, esercitasse pressioni affinché Salvatore Contorno non riferisse ai magistrati gli avvenimenti successivi alla strage di via D'Amelio. Contorno è un importante collaboratore di giustizia la cui testimonianza era considerata strategica per la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso dalle carte, l'obiettivo era impedire che il pentito parlasse di aspetti delicati legati all'attentato del 1992.

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Nonostante la tesi investigativa, l'avvocato di Contorno ha smentito categoricamente l'esistenza di tali pressioni esterne. Ha dichiarato che il collaboratore di giustizia si è rifiutato spontaneamente di interagire con i magistrati, inviandoli via senza alcuna imposizione esterna. Questa posizione difensiva pone in discussione la direct causality tra le azioni di De Gennaro e il silenzio di Contorno, specialmente considerando che l'ex capo della Polizia non è più in vita per poter confutare le accuse.

Documenti sensibili e distruzione di prove

Le intercettazioni ambientali e telefoniche hanno catturato conversazioni in cui Gianni De Gennaro mostrava un interesse costante e preoccupante per le attività investigative in corso a Caltanissetta. La sua collaboratrice Donatella Peruzzi ha facilitato l'accesso a documenti sensibili fondamentali per la ricostruzione storica degli anni delle stragi. Le registrazioni rivelano che De Gennaro avrebbe prelevato tali atti per poi bruciarli, un'azione che i pm interpretano come un tentativo attivo di depistaggio.

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Un episodio critico riguarda il trasferimento di atti rilevanti salvati su hard disk. Il materiale era stato riposto in un borsone che, per errore, è finito nell'auto del marito di Donatella Peruzzi. Il borsone è stato successivamente trafugato insieme ad altri oggetti, scatenando il panico tra i collaboratori di De Gennaro. Quando fu informato della perdita, l'ex capo della Polizia pronunciò la frase "che dio ce la mandi buona, che abbiano buttato tutto", rivelando un evidente stato di allarme per la scomparsa del materiale.

Il ruolo del GIP e la reazione di De Gennaro

Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non applicare gli arresti domiciliari a Gianni De Gennaro, valutando le prove a sua carico. Il magistrato non ha ritenuto dimostrabile che gli atti distrutti fossero stati eliminati specificamente per ostacolare l'indagine. Tuttavia, il giudice ha concordato parzialmente con la Procura sul fatto che De Gennaro avesse nascosto informazioni, riconoscendo una qualche forma di ostacolo alle indagini, seppur senza procedere al fermo.

Le parole captate dalle intercettazioni degli ultimi mesi di vita mostrano un uomo tormentato dalla percezione di essere ingiustamente perseguitato. De Gennaro confidava con i suoi correlati il timore che i magistrati volessero "riscrivere la storia d'Italia senza sapere di che parlano". Questa dichiarazione evidenzia la sua convinzione di essere dalla parte giusta, portando a incaricare l'avvocato Franco Coppi per la sua difesa solo sotto la condizione esplicita della certezza della sua innocenza.

La scintilla iniziale dell'inchiesta

L'intera operazione investigativa è scattata in seguito all'ascolto di Serena La Barbera, figlia di Arnaldo La Barbera, già capo della polizia di Palermo durante gli anni delle stragi. Arnaldo La Barbera è un sospettato nella scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino e nella morte di sua madre. Le parole di Serena La Barbera hanno fornito ai pm di Caltanissetta l'impulso necessario per approfondire le responsabilità di alto profilo istituzionale nel depistaggio delle indagini.