De Gennaro indagato per depistaggio inchiesta Borsellino

L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è sotto indagine per depistaggio nella strage via D'Amelio. Ecco i dettagli sulle perquisizioni e le accuse.

Gianni De Gennaro, il ex capo della Polizia di Stato, è stato ufficialmente messo sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. L'accusa principale riguarda il reato di depistaggio delle indagini relative alla strage di via D'Amelio e alla misteriosa scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

Le autorità giudiziarie nisseni hanno notificato all'ex dirigente l'avviso di garanzia, segnando una svolta significativa nel riaccendersi delle luci sulla giustizia italiana degli anni Novanta. Questo passo formale conclude una fase preliminare di indagini che ha visto l'impegno attivo delle forze dell'ordine e dei magistrati locali.

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Dettagli Operativi e Perquisizioni Ros

Prima della notifica formale, i magistrati avevano disposto diverse operazioni perquisitorie in locali di proprietà o disponibilità dell'ex capo della Polizia. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dai Carabinieri del Reparto Operazioni Speciali, noti come Ros, che hanno operato nella provincia di Roma.

In totale sono stati eseguiti sei decreti di perquisizione, tutti emessi dalla Procura di Caltanissetta. Queste operazioni non hanno riguardato solo Gianni De Gennaro, ma hanno coinvolto altre figure chiave nel contesto storico dell'inchiesta, ampliando il raggio di indagine sulle dinamiche istituzionali del periodo.

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Figure Coinvolte e Ruoli Specifici

Oltre a Gianni De Gennaro, l'indagine ha coinvolto il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e Donatella Peruzzi, quest'ultima in servizio presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Dis. La presenza di questi soggetti evidenzia la complessità dei collegamenti tra apparati di sicurezza e indagini giudiziarie.

Altri nomi citati negli atti sono Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell'ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e stretto collaboratore di De Gennaro. La rete di indagini si sta concentrando su come queste figure abbiano interagito durante le fasi cruciali delle indagini sulle stragi mafiose.

Le Ipotesi di Depistaggio e Occultamento

Secondo le ipotesi formulate dai magistrati di Caltanissetta, Gianni De Gennaro, avvalendosi della collaborazione di Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto, si sarebbe adoperato attivamente per impedire che Salvatore Contorno potesse rendere dichiarazioni alla Procura. L'obiettivo dichiarato delle indagini è verificare se ci siano state manovre deliberate per zittire testimoni chiave.

Nello specifico, attraverso Donatella Peruzzi, si ipotizza l'occultamento di documentazione relativa all'arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia. L'arresto è un evento di grande rilevanza storica, poiché De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva direttamente il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno in quel periodo.

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Coordinamento e Responsabilità Istituzionali

L'intera inchiesta è coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, il quale punta a individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali. La ricerca mira a scoprire se vi siano stati superiori agli organi sovraordinati all'ex capo della Squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, che hanno influenzato le indagini.

L'obiettivo finale è chiarire il ruolo delle alte sfere dello Stato nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Le conseguenze di eventuali responsabilità potrebbero avere un impatto duraturo sulla comprensione storica di quegli eventi tragici e sulla fiducia nelle istituzioni giudiziarie italiane.