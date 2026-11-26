I familiari di Gianni De Gennaro sollecitano la diffusione completa del documento pubblico, mentre impongono il silenzio assoluto sulle missive private destinate ai cari. L'obiettivo è bilanciare la trasparenza istituzionale con il rispetto del lutto e delle indagini in corso.

I familiari dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro hanno espresso una posizione netta e articolata riguardo alla divulgazione dei documenti personali del defunto, distinguendo chiaramente tra la sfera pubblica e quella strettamente privata. Questa richiesta arriva nel contesto di un attento bilanciamento tra il desiderio di conoscere appieno il pensiero istituzionale di De Gennaro e la tutela del dolore familiare, evitando qualsiasi forma di sfruttamento mediatico delle comunicazioni private. La famiglia ha ricevuto la notizia attraverso i media della diffusione di alcuni stralci di una lettera aperta, da parte di De Gennaro stesso definita come il proprio " testamento morale".

Richiesta di pubblicazione integrale del documento

La famiglia di Gianni De Gennaro auspica ufficialmente che il documento qualificato come "testamento morale" venga diffuso nella sua interezza, e non solo in parti selezionate. Francesco De Gennaro, a nome dei congiunti, ha sottolineato che il rispetto delle indagini in corso non deve impedire la conoscenza completa di questo testo, che l'ex capo della Polizia aveva esplicitamente destinato a chi avesse voluto pubblicarlo. Questo approccio mira a garantire che il pubblico e la stampa abbiano accesso alla visione completa e non mutilata delle riflessioni e delle intenzioni espresse da De Gennaro prima della morte.

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Silenzio assoluto sulle missive private ai cari

Netta e categorica si presenta invece la richiesta opposta riguardo alle comunicazioni dirette alla sfera privata. Francesco De Gennaro ha specificato che la famiglia ritiene doveroso trattare le lettere indirizzate direttamente o indirettamente a familiari e persone a loro vicine con il massimo riserbo assoluto. Il contenuto di tali corrispondenze non deve essere oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, al fine di rispettare il dolore del lutto e la privacy dei membri della famiglia, che non intendono esporre al giudizio pubblico le loro correspondence personali con il defunto.

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Separazione tra sfera pubblica e vita privata

La distinzione operativa tra il "testamento morale" pubblico e le lettere private rappresenta il fulcro della strategia comunicativa adottata dalla famiglia De Gennaro. Mentre il primo documento è stato concepito per essere letto dall'opinione pubblica e dalle istituzioni, le seconde sono rimaste confinate nell'ambito domestico e personale. Questa separazione giuridica ed etica intende proteggere i familiari da ulteriori sofferenze derivanti dall'esposizione mediatica, mantenendo al contempo la trasparenza sui temi istituzionali e professionali trattati da Gianni De Gennaro nel suo ultimo messaggio formale.

Impatto mediatico e rispetto delle indagini

La richiesta di integralità per il documento pubblico non contrasta con la necessità di non ostacolare le eventuali indagini giudiziarie in corso, ma cerca di riempire il vuoto di informazione causato dalle pubblicazioni frammentarie. La famiglia ritiene che solo la versione completa del testo possa essere adeguatamente contestualizzata e compresa, evitando letture parziali o fuori contesto che potrebbero alterare il significato originale. Questo approccio prevede una collaborazione costruttiva con le autorità e la stampa, ferma restando la protezione inviolabile della sfera privata e del dolore dei familiari nelle fasi successive al lutto.