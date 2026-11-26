I familiari dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro richiedono riservatezza sulla sua lettera aperta. Il presidente Mattarella parteciperà ai funerali, dimostrando vicinanza alla famiglia.

La famiglia De Gennaro ha lanciato un appello pubblico per il rigoroso rispetto della privacy e della dignità del lutto, chiedendo che la lettera aperta definita come "testamento morale" dall'ex capo della Polizia venga resa pubblica solo nel suo integrale rispetto delle norme vigenti. Il figlio Francesco ha espresso la volontà che ogni corrispondenza indirizzata ai parenti o alle persone a loro care resti custodita nel massimo riserbo, evitando qualsiasi forma di divulgazione, parziale o totale, che potrebbe ledere la sacralità del momento di dolore. Questa richiesta arriva mentre le procure stanno conducendo indagini approfondite sulle circostanze che hanno portato alla morte dell'alto funzionario, garantendo che le prerogative degli organi giudiziari non vengano in alcun modo compromesse dalla pubblicazione di documenti sensibili.

Le istanze della famiglia sulla riservatezza

Francesco De Gennaro ha sottolineato con fermezza che l'unica fonte di informazione disponibile per i familiari è stata la stampa, con cui hanno preso conoscenza di ogni notizia esclusivamente nel momento stesso della sua pubblicazione. I familiari ritengono doveroso trattare le lettere di Gianni De Gennaro con estrema cautela, affinché il loro contenuto non diventi oggetto di speculazione o di diffusione in qualsiasi forma. Tale posizione mira a tutelare la sfera privata della famiglia, assicurando che il rispetto del lutto prevalga su eventuali interessi mediatici o pubblici, mantenendo un confine netto tra la sfera personale e quella istituzionale dell'ex Prefetto.

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Il ruolo delle procure nelle indagini

Le indagini sono state già avviate dalle procure competenti, le quali operano nel pieno rispetto delle leggi italiane e delle procedure investigative standard. La famiglia ha espresso la speranza che la lettera aperta venga divulgata integralmente solo se e quando ciò non ostacoli il lavoro delle autorità giudiziarie, garantendo che ogni elemento rilevante per le indagini sia raccolto e analizzato correttamente. Questo approccio mira a bilanciare la trasparenza richiesta da una figura di alto profilo con la necessità di non interferire con il corso della giustizia, assicurando che ogni atto sia compiuto con il massimo rigore legale e professionale.

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La vicinanza del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato la sua intenzione di partecipare ai funerali di Gianni De Gennaro, dimostrando una vicinanza concreta e incondizionata alla famiglia del defunto. Per il capo dello Stato, le polemiche circostanti non hanno alcuna rilevanza nell'atto di solidarietà e rispetto verso un alto funzionario dello Stato che ha dedicato la propria vita al servizio pubblico. La sua presenza sarà un segno tangibile di riconoscenza per il lavoro svolto da De Gennaro e un supporto morale fondamentale per i familiari in questo momento di profonda tristezza, ignorando deliberatamente qualsiasi dibattito politico o mediatico esterno.

Le prospettive future e il giudizio della storia

Mentre la famiglia si concentra sul lutto e sul rispetto della volontà del defunto, il giudizio finale sui comportamenti e sulle azioni di Gianni De Gennaro sarà lasciato alle inchieste giudiziarie e alla storia. Le autorità competenti continueranno il loro lavoro per fare luce su ogni aspetto legato alla sua scomparsa, garantendo che ogni evidenza sia esaminata con imparzialità. In attesa di questi esiti, la narrazione pubblica dovrebbe concentrarsi sul ricordo del suo impegno istituzionale e sul rispetto delle procedure legali, evitando conclusioni affrettate che potrebbero compromettere la serietà del processo istituzionale e la dignità della figura di un ex Capo della Polizia.