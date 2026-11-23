Trovate le lettere dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Una indirizzata al procuratore Salvatore De Luca di Caltanissetta, legata al caso via D'Amelio.

È emersa la scoperta di due lettere inedite rinvenute all'interno dell'abitazione di Gianni De Gennaro, il ex capo della Polizia che si è tolto la vita. Una di queste missive era chiaramente indirizzata al procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca. L'altra porta una destinazione più aperta, scritta con la dicitura destinata a chi vorrà pubblicarla. Questa rivelazione emerge dalle indagini in corso e getta nuova luce sugli ultimi giorni del funzionario.

Le prove sequestrate a Firenze sotto Rosa Volpe

Le buste di carta contenenti i fogli scritti a mano sono state sequestrate durante le perquisizioni domiciliary condotte dalle autorità. Al momento, i magistrati di Firenze, che operano sotto la direzione della procuratrice Rosa Volpe, detengono il controllo fisico di questi documenti. Il team investigativo sta attivamente ricostruendo le ultime ore di vita di Gianni De Gennaro. L'obiettivo è comprendere il contesto esatto in cui ha scritto tali testi e quali motivazioni lo abbiano spinto a farlo. Il contenuto specifico delle lettere non è stato ancora reso pubblico.

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La minaccia sul caso depistaggio via D'Amelio

Il titolo presente sul frontespizio delle buste suggerisce già un impatto potenzialmente dirompente sull'inchiesta condotta dai pubblici ministeri nisseni. I magistrati di Caltanissetta avevano accusato Gianni De Gennaro di depistaggio in relazione all'indagine sulla strage di via D'Amelio. L'accusa era così grave che i pm volevano procedere con il suo arresto. Le lettere conterebbero la sua versione dei fatti, ovvero la sua verità, su quanto sarebbe accaduto durante le interrogazioni.

Dichiarazioni ai magistrati e al tribunale del Riesame

Si ipotizza che i testi contengano le dichiarazioni che Gianni De Gennaro avrebbe reso ai magistrati. In alternativa, i contenuti potrebbero riguardare i suoi interventi davanti ai giudici del tribunale del Riesame. Quest'ultima istituzione doveva decidere se accogliere la richiesta di applicazione delle misure cautelari domiciliari sollecitata dai pm. Tale richiesta era stata precedentemente negata dalla gip Giulia Zappalà. La pubblicazione di queste parole potrebbe quindi cambiare radicalmente la percezione della sua colpevolezza o innocenza.

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Reazioni immediate del senatore Beppe Grillo

Il senatore Beppe Grillo si è classificato tra le ultime persone ad aver parlato con l'ex capo della Polizia. Ha dichiarato all'emittente QN che Gianni De Gennaro è stato "massacrato" moralmente e psicologicamente. Grillo ha sottolineato che il funzionario ha deciso di porre fine alla sua vita in piena lucidità. Queste parole offrono uno spunto sulla fragilità emotiva che ha preceduto il gesto estremo, isolando la figura di De Gennaro nel contesto delle indagini giudiziarie.

La ricostruzione delle ultime ore da Firenze

Le indagini a Firenze continuano a raccogliere elementi per comprendere il quadro completo. L'analisi dei telefoni e degli appunti trovati nella casa di Gianni De Gennaro è in corso. La procura di Grosseto sta collaborando per analizzare questi elementi tecnologici. L'obiettivo è stabilire una cronologia precisa degli eventi che hanno portato al suicidio. La presenza di queste lettere aggiunge un tassello cruciale alla narrazione delle ultime ore.