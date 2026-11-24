Le dichiarazioni di Francesco De Gennaro sul 2012 rivelano come l'indagine sui collegamenti tra mafia e appalti pubblici abbia segnato una svolta cruciale nelle indagini antidroga e antimafia in Italia.

Le recenti indagini condotte dalla procura di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio hanno riportato alla luce dichiarazioni chiave rilasciate da Francesco De Gennaro. Queste affermazioni, risalenti al 2012, offrono una prospettiva cruciale sui meccanismi che hanno caratterizzato i trenta anni di attività investigative dell'ex capo della Polizia e del Dipartimento di sicurezza. Il focus si sposta ora sui due pilastri che hanno segnato l'epoca: i legami tra la mafia e il sistema degli appalti pubblici, nonché le connessioni storiche con la destra eversiva. Questi temi, già centrali nel lavoro istituzionale di De Gennaro, assumono oggi un valore testimoniale unico, rappresentando probabilmente le sue ultime dichiarazioni in una sede ufficiale prima del suo allontanamento dalla guida delle forze di sicurezza.

La svolta investigativa nei collegamenti finanziari

Francesco De Gennaro ha sottolineato come l'indagine sui collegamenti tra mafia e appalti abbia rappresentato una vera svolta nell'approccio contro Cosa Nostra. L'ex capo della Polizia ha spiegato che l'iniziativa è partita dalle investigazioni dei carabinieri del Ros, per poi snodarsi attraverso numerosi procedimenti penali interconnessi. Queste inchieste non si sono limitate alla sola autorità giudiziaria palermitana, coinvolgendo anche altri istituti giudiziari. La portata di questa strategia risiede nel fatto che ha indirizzato gli inquirenti verso il settore del reimpiego di capitali mafiosi nell'imprenditoria legale, un cambiamento di paradigma rispetto alle metodologie precedenti.

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Prima di questa evoluzione, le indagini sul riciclaggio dei proventi illeciti, in special modo quelli derivanti dal narcotraffico, erano essenzialmente incentrate su operazioni bancarie. Gli investigatori si concentravano sull'individuazione delle somme di denaro e sui prestanomi utilizzati per occultare i fondi. De Gennaro ha ricordato come Giovanni Falcone annettesse grande importanza a questa tematica, parlandone più volte con estremo interesse. Questa consapevolezza ha spinto verso un'analisi più profonda dei flussi finanziari verso l'economia reale, spostando il baricentro dello scontro dalla pura repressione penale alla decostruzione economica del potere mafioso.

Il contesto storico con la destra eversiva

Un altro aspetto cruciale delle dichiarazioni di De Gennaro riguarda i rapporti tra Cosa Nostra e l'estrema destra. L'ex capo della Polizia ha precisato che questi collegamenti sono da considerarsi datati nel tempo, riferendosi principalmente alla destra eversiva e non a quella parlamentare. Il riferimento non si limita alla sola mafia siciliana, che fin dal 1970 ha avuto punti di contatto con movimenti eversivi. De Gennaro ha citato come esempio il golpe Borghese, un evento storico che testimonia queste intersezioni. La natura di questi legami è stata analizzata anche nell'informativa della Direzione investigativa antimafia del marzo 1994, sotto la direzione dello stesso De Gennaro.

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L'informativa del 1994, relativa alle stragi di Palermo, Firenze, Roma e Milano, ha esaminato con attenzione le dinamiche tra mafia e destra eversiva. De Gennaro ha menzionato il caso dell'artificiere della strage di Capaci, Pietro Rampulla, ipotizzando che potesse essere iscritto a Ordine Nuovo o quantomeno simpatizzante. Questa analisi evidenzia come la strategia investigativa abbia cercato di mappare non solo le strutture verticali della criminalità organizzata, ma anche le reti orizzontali di sostegno esterno. La chiarezza con cui De Gennaro delimita questi collegamenti nel passato aiuta a comprendere la complessità del contesto politico e criminale che ha caratterizzato l'Italia di quegli anni.

Impatto sulle attuali inchieste giudiziarie

Le parole rilasciate da De Gennaro nel 2012 si intrecciano ora con le controversie politiche sorte all'interno della commissione Antimafia. L'ufficio inquirente di Caltanissetta sta esaminando attentamente questi elementi per ricostruire la catena di eventi che ha portato alla strage di via D'Amelio. La testimonianza ex post di un protagonista storico come De Gennaro aggiunge un livello di dettaglio tecnico e istituzionale fondamentale. Gli investigatori stanno verificando come le nuove metodologie di indagine finanziaria, descritte dall'ex capo della Polizia, siano state applicate o meno nei casi specifici oggetto di scrutinio.

Prospettive future e rilevanza storica

Questa riscoperta delle dichiarazioni di De Gennaro offre uno spunto di riflessione sulla continuità o discontinuità delle strategie investigative italiane contro la mafia. La capacità di adattarsi alle nuove forme di arricchimento criminale, passando dal riciclaggio bancario agli appalti, è stata identificata come un fattore determinante. Ora, a distanza di decenni, il giudizio su quanto questa svolta abbia realmente indebolito Cosa Nostra rimane un tema di dibattito tra gli esperti. Le inchieste in corso a Caltanissetta potrebbero quindi utilizzare queste informazioni per ridefinire le colpevolezze storiche o chiarire responsabilità mai pienamente emerse.

L'eredità di Francesco De Gennaro, così come emerge da queste dichiarazioni, è quella di un professionista che ha cercato di anticipare l'evoluzione della criminalità organizzata. La sua analisi sul rapporto tra mafia e appalti, così come sul legame con la destra eversiva, costituisce un documento storico di grande valore. Mentre la giustizia italiana continua a fare i conti con i fatti di quei tempi, le parole di De Gennaro forniscono una bussola interpretativa essenziale. Il mondo della sicurezza e della magistratura osserva ora come queste nuove acquisizioni influenzeranno il destino delle indagini ancora aperte, in attesa di nuovi sviluppi processuali che potrebbero confermare o smentire parti di questa ricostruzione storica.