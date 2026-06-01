De La Espriella e Cepeda si affrontano in un acceso ballottaggio in Colombia

I due candidati si affrontano in un acceso ballottaggio per la presidenza della Colombia, con De La Espriella che ha ottenuto quasi il 44% di supporto e Cepeda appena sotto il 41%. La differenza di 670.000 voti suggerisce una seconda tornata difficile per Cepeda.

L'avvocato di destra De La Espriella e il senatore di sinistra Cepeda si affrontano in un acceso ballottaggio in Colombia. I sostenitori del candidato presidenziale colombiano Abelardo De La Espriella del movimento politico Difensori della Patria reagiscono mentre De La Espriella si rivolge loro dopo i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali , a Barranquilla, Colombia, 31 maggio 2026.

REUTERS/Sergio Acero. La notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.

BOGOTA, 1 giugno (Reuters) - L'avvocato di destra colombiano Abelardo De La Espriella e il senatore di sinistra Ivan Cepeda andranno a un ballottaggio presidenziale di giugno dopo il voto di domenica, in un contesto dominato finora dalle preoccupazioni dei cittadini per la sicurezza e l'economia, a cui ogni candidato ha offerto soluzioni populiste. I due uomini sono stati vicini nelle somme di voto nel primo turno del contesto, con De La Espriella, che non ha mai detenuto cariche elette, ottenendo quasi il 44% di supporto e Cepeda, un senatore e attivista di lunga data, appena sotto il 41%.

La differenza di 670.000 voti suggerisce una seconda tornata difficile per Cepeda, soprattutto dopo che il terzo classificato ha sostenuto De La Espriella. Lo stile personale di De La Espriella e le proposte di politica - tra cui la retorica dura contro i gruppi armati illegali e la promessa di costruire 10 megaprisi - hanno attirato paragoni con l'El Salvador di Nayib Bukele.

'Sono pronto a combattere la battaglia finale. Sono pronto per una seconda tornata in cui questo miracolo di patria e i suoi sostenitori saranno prevalenti,' ha detto De La Espriella domenica sera da un palco allestito su una grande barca sul fiume Magdalena a Barranquilla, dove mantiene una residenza.

I mercati hanno reagito positivamente al rendimento di De La Espriella, con la peseta colombiana aumentando del 3,75% a 3.551 dollari statunitensi lunedì, mentre il mercato azionario del paese ha guadagnato il 6,3% e 2042 obbligazioni internazionali sono aumentate di 3 centesimi.

'Questo finirà per essere positivo per il mercato. Si potrebbe aspettare un'apprezzamento del debito pubblico, di un tasso di cambio che potrebbe apprezzarsi e, naturalmente, ci potrebbe essere anche un valore nel mercato azionario,' ha detto David Cubides, capo economista del Banco de Occidente. Il 47enne De La Espriella, sua moglie e quattro figli giovani hanno anche case a Miami e in Italia.

Ha avvertito che Cepeda avrebbe assicurato la continuazione delle politiche economiche del Presidente Gustavo Petro, tra cui il divieto di nuovi progetti di estrazione di petrolio, molto criticati da politici e investitori istituzionali. L'avvocato ha promesso la riduzione della povertà attraverso un'istruzione migliore, una sanità migliore e una casa migliore per i più poveri.

Sebbene una presidenza di De La Espriella porterebbe a una politica più pro-aziendale, a una politica fiscale più stretta e a relazioni migliorate con gli Stati Uniti, la scala dei problemi fiscali della Colombia e il Congresso altamente frammentato - dove solo cinque deputati appartengono direttamente al movimento di De La Espriella - renderà difficile attuare la scala di austerità necessaria per fermare l'aumento del debito pubblico-GDP, ha detto Capital Economics in un comunicato. De La Espriella dice di essere libero da carichi politici e di aver finanziato la sua campagna, senza ricevere donazioni da partiti o grandi aziende.

Reuters non è riuscito a verificare indipendentemente tale affermazione. Cepeda, un deputato di 63 anni e figlio di un leader comunista assassinato, ha guidato alcune rilevazioni di opinione prima del primo turno, ma gli sondaggi hanno suggerito che affronterà un contesto molto più difficile ora che i votanti di destra non hanno più opzioni multiple.

Paloma Valencia, un senatore sostenuto dal ex Presidente Alvaro Uribe, era fino a poco tempo fa il candidato di destra più in alto nella corsa, ma ha ottenuto meno del 7% dei voti. Ha gettato il suo sostegno dietro De La Espriella, come ha fatto Uribe. I candidati centristi hanno ottenuto un supporto a singoli cifre. Entrambi Cepeda e Petro hanno detto di possibili irregolarità e che aspetteranno che tutti i voti siano confermati dai giudici.

Al mattino presto di lunedì, circa l'89% delle somme di voto erano state formalmente verificate. I due candidati si sono scagliati l'uno contro l'altro con commenti di domenica sera, con De La Espriella che ha definito Cepeda come il 'pupazzo' di Petro, mentre Cepeda ha chiamato il suo rivale un 'fascista mafioso' e ha criticato la sua storia di avvocato.

De La Espriella ha rappresentato legalmente figure controversie, tra cui l'ex ministro venezuelano Alex Saab, che è attualmente accusato negli Stati Uniti di lavaggio di denaro. Cepeda, che ha partecipato alle trattative che hanno prodotto un accordo di pace del 2016 tra il governo e i guerriglieri FARC, ha promesso di perseguire la pace con altri gruppi armati per porre fine al conflitto interno del paese che dura da sei decadi, un sforzo che ha portato a poco progresso sotto Petro





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