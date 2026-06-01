De La Espriella e Cepeda si affrontano in un acceso ballottaggio in Colombia

I due candidati si sono avvicinati in termini di voti nel primo turno delle elezioni, con De La Espriella che ha ottenuto quasi il 44% di consensi e Cepeda appena sotto il 41%. La differenza di 670.000 voti suggerisce un secondo turno difficile per Cepeda.

L'avvocato di destra colombiano Abelardo De La Espriella e il senatore di sinistra Ivan Cepeda si affronteranno in un acceso ballottaggio in Colombia. I due candidati si sono avvicinati in termini di voti nel primo turno delle elezioni, con De La Espriella , che non ha mai ricoperto un incarico eletto, che ha ottenuto quasi il 44% di consensi e Cepeda , un senatore e attivista di lunga data, appena sotto il 41%.

La differenza di 670.000 voti suggerisce un secondo turno difficile per Cepeda, in particolare dopo che il terzo classificato ha sostenuto De La Espriella. Il personale stile e le proposte di politica di De La Espriella, tra cui una retorica dura contro i gruppi armati illegali e la promessa di costruire 10 mega-carceri, hanno attirato paragoni con il presidente di El Salvador Nayib Bukele.

'Sono pronto a combattere la battaglia finale. Sono pronto per un secondo turno in cui questo miracoloso paese e i suoi sostenitori prevalgano', ha detto De La Espriella domenica sera da un palco allestito su una grande barca sul fiume Magdalena a Barranquilla, dove ha una residenza. I mercati hanno reagito positivamente al rendiconto di De La Espriella, con il peso colombiano che è salito del 3,5% a 3.559 dollari statunitensi lunedì, il suo aumento più grande in quattro anni.

Il mercato azionario del paese ha guadagnato il 5,5%, mentre le azioni della società petrolifera statale Ecopetrol sono salite del 10% in commercio a New York. I titoli internazionali per il 2042 sono saliti di 3 centesimi.

'Questo finirà per essere positivo per il mercato. Si potrebbe aspettare un apprezzamento del debito pubblico, di un tasso di cambio che potrebbe apprezzarsi, e naturalmente, ci potrebbe essere anche un valore nel mercato azionario', ha detto David Cubides, capo economista del Banco de Occidente. Il 47enne De La Espriella, sua moglie e quattro bambini piccoli hanno anche case a Miami e Italia.

Ha avvertito che Cepeda avrebbe garantito la continuazione delle politiche economiche del presidente Gustavo Petro, tra cui una proibizione di nuovi progetti petroliferi, molto criticati dai politici e dagli investitori istituzionali. L'avvocato ha promesso una riduzione della povertà attraverso un'istruzione migliore, un servizio sanitario migliore e una casa migliore per i più poveri.

Una presidenza di De La Espriella porterebbe a più politiche di business proattive, a una politica fiscale più stretta e a relazioni migliorate con gli Stati Uniti, ha detto Capital Economics in un comunicato. Tuttavia, la scala dei problemi fiscali della Colombia e il congresso fortemente frammentato - dove solo cinque deputati appartengono direttamente al movimento di De La Espriella - renderanno difficile l'attuazione della scala di austerità necessaria per fermare il debito pubblico-GDP dal salire, ha scritto la società.

Capital Economics ha aggiunto di mantenere un 'grado di scetticismo' sulla stabilizzazione sotto De La Espriella. De La Espriella dice di essere libero da bagaglio politico e di aver finanziato la sua campagna senza ricevere donazioni da partiti o grandi società. Reuters non è riuscito a verificare indipendentemente tale affermazione.

Cepeda, un deputato di 63 anni e figlio di un leader comunista assassinato, ha guidato alcune rilevazioni di opinione prima del primo turno, ma le rilevazioni hanno suggerito che affronterà un contesto molto più difficile ora che i votanti di destra non hanno più opzioni multiple. Paloma Valencia, un senatore sostenuto dal precedente presidente Alvaro Uribe, ha ottenuto fino a poco tempo fa il 7% dei voti, ma ha sostenuto De La Espriella, come ha fatto Uribe.

I candidati centristi hanno ottenuto un sostegno inferiore al 10%. Cepeda e Petro hanno detto domenica sera che c'erano possibili irregolarità nel voto, ma in commenti ai giornalisti lunedì mattina Cepeda ha ripiegato sulle accuse, affermando che una revisione delle schede non ha mostrato problemi notevoli con il conteggio.

I due candidati si sono invece accusati a vicenda in commenti domenica sera, con De La Espriella che ha chiamato Cepeda 'pupazzo' di Petro, mentre Cepeda ha definito il suo avversario 'fascista mafioso' e criticato la sua storia come avvocato. De La Espriella ha rappresentato legalmente figure controverse, tra cui l'ex ministro venezuelano Alex Saab, che attualmente affronta un procedimento negli Stati Uniti





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