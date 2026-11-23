Abelardo de la Espriella affronta crisi economica e gruppi armati con riforme fiscali dure e operazioni militari, aumentando il rischio conflitti istituzionali in Colombia.

Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella, noto anche con il soprannome El Tigre, ha lanciato una campagna aggressiva contro i gruppi criminali e attuato misure economiche drastiche per contrastare la crisi fiscale nazionale. Da oltre cento giorni dal suo insediamento, il leader di estrema destra ha combinato operazioni di sicurezza visibili con una proposta di riforma strutturale che ha sorpreso persino gli osservatori conservatori. Questa duplice strategia mira a stabilizzare il paese dopo l'espansione della violenza avvenuta durante il precedente mandato di Gustavo Petro.

Operazioni di sicurezza e nuovi strumenti legali

La strategia di sicurezza del presidente si basa su un approccio visibile e punitivo, caratterizzato da incursioni notturne e arresti pubblici di sospetti criminali. De la Espriella partecipa personalmente alle retate, utilizzando social media per diffondere video che mostrano i detenuti in manette e le sue frasi tipiche rivolte ai presunti delinquenti. Queste operazioni hanno portato all'uccisione di diversi criminali di alto rango e all'estradizione di altri negli Stati Uniti, segnando un netto abbandono dei colloqui di pace avviati dal predecessore.

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Parallelamente alle azioni militari, il governo ha approvato una legge chiamata di sottomissione alla giustizia, che offre pene ridotte ai criminali disposti a confessare e restituire i beni sottratti, escludendo però qualsiasi forma di negoziato di pace. È inoltre in corso l'approvazione di una proposta antiterrorismo che permetterebbe all'esecutivo di identificare ufficialmente i gruppi terroristici e congelare i beni di chiunque collabori con le loro attività. Questa politica definita a bastone e carota mira a indebolire le strutture finanziarie dei gruppi armati.

Tuttavia, alcuni analisti sostengono che l'aumento effettivo delle operazioni contro la criminalità sia rimasto limitato nelle sue implicazioni strategiche. Javier Flórez, esperto presso il centro studi Fundación ideas para la paz, nota che le azioni del governo si ripetono spesso gli stessi schemi di arresti, uccisioni e sequestri senza una vera innovazione tattica. Le organizzazioni per i diritti umani esprimono preoccupazione che questi strumenti possano essere utilizzati anche per intimidire la società civile e il dissenso politico.

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Crisi economica e il ruolo del Fondo monetario internazionale

La situazione economica della Colombia è grave, con un debito pubblico pari al 60 per cento del pil e un disavanzo fiscale previsto al 9,4 per cento entro il 2027 se non interviene il governo. Per evitare il collasso finanziario, il paese è impegnato in un dialogo con il Fondo monetario internazionale per accordare un prestito potenziale di 20 miliardi di dollari. Questa necessità di liquidità ha costretto l'esecutivo a presentare misure di austerità severa, tra cui il taglio del personale statale di un quinto e la riduzione delle aliquote fiscali per attrarre nuovi investimenti.

La riforma fiscale proposta include la riduzione delle aliquote per le aziende dal 35 al 31 per cento e un'aliquota speciale del 20 per cento per i nuovi grandi investitori per un periodo di 16 anni. Contemporaneamente, il governo prevede di ampliare la base imponibile dell'imposta sul reddito riducendo i beni ammissibili ad aliquote iva ridotte. Questo pacchetto ha ricevuto giudizi positivi da alcuni economisti conservatori, come l'ex ministro Mauricio Cárdenas, che lo definiscono inaspettato per un populista.

L'approvazione di queste riforme non sarà semplice a causa della limitata presenza del partito di De la Espriella in parlamento. Il presidente ha dichiarato la sua intenzione di non ricorrere allo scambio di incarichi e risorse per ottenere sostegno politico, creando un'incertezza legislativa che potrebbe ritardare l'attuazione delle misure economiche necessarie per la stabilità del paese.

Contesto storico e opposizione politica

La gestione della crisi da parte di De la Espriella avviene in un momento di grande fragilità istituzionale e sociale. Il terremoto che ha colpito la Colombia il 10 agosto, tre giorni dopo la cerimonia d'insediamento, ha ucciso più di 300 persone e causato danni per oltre 13 miliardi di dollari. Nonostante le promesse di un fondo miracolo per la ricostruzione, gli aiuti hanno tardato a concretizzarsi, alimentando la frustrazione pubblica.

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L'opposizione, rappresentata da una coalizione di sinistra che ha perso le elezioni per meno di un punto percentuale, sta incoraggiando le persone a scendere in piazza per contestare le misure del governo. La rottura dei rapporti con il congresso e i tribunali evidenzia le tensioni crescenti tra l'esecutivo autoritario e le istituzioni democratiche, mentre la violenza dei gruppi armati continua a influenzare vaste aree del territorio nazionale.