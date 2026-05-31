De la Espriella si appresta a competere con Cepeda nel ballottaggio per la presidenza in Colombia

L'outsider della destra colombiana Abelardo de la Espriella si appresta a competere nel ballottaggio per la presidenza contro il senatore di sinistra Ivan Cepeda. I due uomini sono stati separati da pochi punti percentuali con oltre il 97% dei voti scrutinati.

L'outsider della destra colombiana Abelardo de la Espriella si appresta a competere nel ballottaggio per la presidenza contro il senatore di sinistra Ivan Cepeda , secondo i risultati del primo turno elettorale di domenica.

I due uomini sono stati separati da pochi punti percentuali con oltre il 97% dei voti scrutinati, secondo i dati dell'ufficio nazionale del registro del Paese, in una competizione serrata che si è concentrata sulla sicurezza, sull'economia e sulle politiche populiste. L'avvocato De La Espriella ha ricevuto il 43,7% dei voti e Cepeda, senatore e attivista di lunga data, ha ottenuto poco meno del 41%, secondo i dati.

De La Espriella, che non ha mai ricoperto cariche elettive, ha attirato paragoni con il salvadoregno Nayib Bukele per il suo stile e le sue proposte politiche. Presentandosi come un outsider privo di bagaglio politico, De La Espriella, 47 anni, ha proposto una dura offensiva contro i gruppi armati illegali, la costruzione di 10 megaprisoni e la riduzione della povertà attraverso il miglioramento dell'istruzione, della sanità e degli alloggi per i più poveri.

Cepeda, un legislatore di 63 anni, è stato in testa ai sondaggi di opinione, ma i sondaggi hanno suggerito che dovrà affrontare una gara molto più dura al secondo turno, una volta che gli elettori di destra e centristi non avranno più molti candidati tra cui scegliere. La bassa affluenza alle urne di domenica potrebbe dare ai candidati spazio per manovrare, se riescono a convincere più sostenitori a votare nel ballottaggio del 21 giugno.

Circa la metà dei 41 milioni di elettori aventi diritto ha votato domenica, secondo i dati dell'ufficio del registro





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