De Laurentiis conferma Allegri come nuovo allenatore del Milan

Il patron del Milan ha confermato l'intenzione di ingaggiare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del club rossonero. Allegri ha accettato un contratto biennale per dimostrare la sua voglia di essere subito protagonista e cancellare la brutta stagione con il Milan.

Il patron del Milan , De Laurentiis , ha confermato l'intenzione di ingaggiare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del club rossonero. Allegri, che ha già lavorato con De Laurentiis alla Juventus nel 2014, ha accettato un contratto biennale per dimostrare la sua voglia di essere subito protagonista e cancellare la brutta stagione con il Milan .

Le parti stanno lavorando al contratto e poi ci sarà la firma. Allegri dovrà trovare prima la risoluzione con il club rossonero ma non dovrebbero esserci problemi





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