De Laurentiis: 'Conte non lascerà il Napoli. Se decidesse, dovrebbe farlo subito.'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, esprime la sua fiducia in Antonio Conte, escludendo un abbandono improvviso. Nell'intervista al New York Times, De Laurentiis parla del futuro dell'allenatore, del rapporto professionale, e di un rimpianto legato a Kvaratskhelia.

Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con il Napoli , e Aurelio De Laurentiis è convinto che non abbandonerebbe mai la squadra all'ultimo minuto. Il presidente del Napoli , in una recente intervista rilasciata al New York Times, ha espresso la sua ferma convinzione riguardo al futuro dell'allenatore. De Laurentiis ritiene che, qualora Conte decidesse di lasciare, la decisione dovrebbe essere presa a breve per permettere alla società di trovare un sostituto adeguato. 'Ucciderebbe la sua creatura, se la abbandonasse all'ultimo minuto, creerebbe un grosso problema. A meno che non decida immediatamente di andare via, allora avrei tempo in questi mesi per trovare qualcun altro. Altrimenti non credo che Conte lasci mai il Napoli . È serio e professionale'. Il presidente ha analizzato la situazione ipotizzando uno scenario in cui Conte possa accettare un incarico con la Nazionale italiana, sottolineando però che al momento si tratta di pura speculazione. 'Ad oggi non abbiamo un capo della Federazione, quindi nessuno può proporgli la panchina. Bisogna prima risolvere questo problema, altrimenti dovremo aspettare le elezioni federali a giugno', ha precisato De Laurentiis. Il presidente ha rievocato il primo incontro con Conte, avvenuto dieci anni fa alle Maldive, durante una vacanza. Descrive quell'incontro come un momento di grande fascinazione, in cui Conte gli illustrò la sua visione del calcio, paragonandola alla creazione di un film incredibile. Da quel momento, De Laurentiis non esitò a contattarlo per convincerlo a venire a Napoli , dando vita a un rapporto professionale proficuo.

De Laurentiis ha anche fatto un parallelo cinematografico per descrivere la figura di Conte, paragonandolo a un personaggio del film di Stanley Kubrick sui militari. Ha sottolineato l'enorme responsabilità che comporta guidare una squadra con milioni di tifosi, evidenziando la necessità di una gestione rigorosa e di una mano ferma, qualità che a suo dire Conte possiede in pieno. 'È un grande allenatore perché ha il concetto di come difendere e quando lo sai fare bene probabilmente vinci. Se vuoi solo attaccare, probabilmente perdi. Forse è più eccitante, ma non vinci nulla'. Il presidente ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio tra difesa e attacco, indicando che la strategia di Conte è finalizzata a ottenere risultati concreti. Ha ribadito la serietà e la professionalità di Conte, elementi fondamentali per affrontare le sfide del calcio ad alti livelli. Nel corso dell'intervista, De Laurentiis ha anche condiviso un rimpianto legato all'inizio della collaborazione con Conte. Si riferisce al fatto di aver acconsentito, inizialmente, alla richiesta dell'allenatore di trattenere Kvaratskhelia, nonostante le offerte importanti pervenute per il giocatore.

De Laurentiis ha raccontato un aneddoto riguardante un'offerta multimilionaria ricevuta per Osimhen e Kvaratskhelia, sottolineando come Conte avesse espressamente chiesto di non vendere Kvaratskhelia. 'All'inizio della nostra avventura, abbiamo ricevuto un'offerta da 200 milioni dal Psg e altri club per vendere in blocco Osimhen e Kvaratskhelia insieme. Conte mi disse 'puoi vendere Osimhen, ma per favore non vendere Kvaratskhelia'. È stato un grande errore, perché poi ho avuto problemi sia con il padre che con il suo agente', ha dichiarato. Nonostante il rammarico per alcune dinamiche successive, De Laurentiis ha concluso che, alla fine, con 150 milioni incassati, l'operazione non è stata del tutto negativa, mostrando una visione pragmatica e orientata al futuro. La sua analisi rivela la complessità del rapporto tra allenatore e presidente, evidenziando le sfide e le dinamiche che caratterizzano il mondo del calcio di alto livello, sempre in bilico tra risultati, ambizioni e gestione delle risorse





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