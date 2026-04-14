De Laurentiis: 'Conte non mi lascerà. Rivoluzioniamo il calcio!'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in una lunga intervista, parla del futuro di Antonio Conte, proponendo riforme radicali per il calcio italiano, dalla riduzione del numero di squadre in Serie A a nuove regole per rendere il gioco più spettacolare.

Il presidente del Napoli , in un'ampia intervista, ha espresso le sue opinioni su vari temi caldi del calcio italiano, partendo dalla situazione delicata che riguarda l'allenatore, Antonio Conte . De Laurentiis ha affrontato il possibile addio di Conte per assumere la guida della Nazionale, sottolineando l'assenza di un presidente federale al momento e la necessità di risolvere prima questa questione in FIGC. Ha elogiato la serietà e la professionalità di Conte , evidenziando il contratto in essere e la difficoltà di abbandonare un progetto costruito in due anni. Ha quindi delineato due possibili scenari: o Conte comunica immediatamente la sua decisione, concedendo al Napoli il tempo di trovare un sostituto, o l'allenatore resta al Napoli , dato il suo impegno e la sua dedizione al progetto. De Laurentiis ha espresso la sua visione di un calcio italiano che necessita di importanti cambiamenti.

Il presidente del Napoli ha poi esposto le sue idee per rivoluzionare il campionato di Serie A. Proposta principale: ridurlo a 16 squadre, focalizzandosi su una maggiore solidità finanziaria dei club, escludendo quelli con debiti. Inoltre, ha criticato la presenza di squadre in piccole città, il cui seguito televisivo limitato non giustifica i costi elevati per la trasmissione delle partite. Successivamente, De Laurentiis ha esposto le sue proposte per riformare l'intero mondo del calcio. Ha suggerito di ridurre la durata delle partite a 25 minuti per tempo, ispirandosi al basket, con tempo effettivo di gioco. Ha poi proposto l'introduzione di sanzioni temporali per i giocatori, come l'espulsione dal campo per 5 o 20 minuti, al posto dei cartellini giallo e rosso, per incentivare un gioco più corretto e spettacolare. Ha inoltre sottolineato la necessità di aumentare il numero di gol, proponendo modifiche regolamentari per favorire lo spettacolo e l'emozione del gioco.

L'intervista ha toccato anche altri argomenti di interesse. De Laurentiis ha rivelato di aver dato il via libera a Conte per la cessione di Osimhen, ma non per Kvaratskhelia, definendo questa scelta un errore. Sono state menzionate le elezioni FIGC, con le candidature di Abete e l'interesse di Malagò. Infine, la rassegna stampa include diversi altri argomenti chiave: Locatelli rinnova con la Juve, Lookman che 'ripaga' metà cartellino, Simeone in Champions League, anticipazioni sul mercato allenatori, le parole di Fassone e Lucchesi, le dichiarazioni di Aquilani e le ultime sulla Ternana, il futuro di Italia Femminile, e diverse altre notizie rilevanti del mondo del calcio italiano. L'analisi si concentra sulle dinamiche di mercato, le sfide delle squadre e le dichiarazioni dei protagonisti del calcio italiano





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