De Mellier! e la De Mellier! chic: le borse di Meryl Streep e Anne Hathaway

De Mellier! è un brand inglese che spopola ovunque e che ha conquistato le attrici Meryl Streep e Anne Hathaway con le sue borse. La De Mellier! chic è una sintesi perfetta di versatilità ed eleganza, ideale per chi non vuole rinunciare ad entrambe le cose. La De Mellier! è disponibile in diverse varianti come la classica nappa, il morbido camoscio, il canvas, ideale per l'estate e in colori come nero, marrone, cioccolato, beige, cuoio o tortora.

Meryl Streep e Anne Hathaway sono state avvistate con le borse di un brand inglese che spopola ovunque e ecco perché dovreste conoscerlo... Ce la ricordiamo tutte e tutti, in una delle prime scene, scendere dalla sua auto, passo sicuro e al braccio l'Ma questa volta l'attrice vincitrice di tre premi Oscar era accompagnata da un'altra borsa per le sue apparizioni in pubblico.

Si tratta della De Mellier! , una sintesi perfetta di versatilità ed eleganza, ideale per chi non vuole rinunciare ad entrambe le cose! è uno dei best seller del marchio londinese e disponibile in diverse varianti come la classica nappa, il morbido camoscio, il canvas, ideale per l'estate e in colori come nero, marrone, cioccolato, beige, cuoio o tortora. Meryl Streep non è stata l'unica del cast ad essere stata avvistata con una delle borse di De Mellier!

, altra bag chic che rimpiazza pochette e tracolle e affascina per la sua eleganza disinvolta e minimale. La rivoluzione pop dell'alta orologeria secondo Audemars Piguet x Swatch"Dai Dai" di Shakira è il nuovo inno dei Mondiali 2026 di cui siamo già completamente ossessionati! Ecco testo, significato, video e curiosità





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