De Priamo: 'Sulla Banda della Magliana, i nodi non sono ancora sciolti'

Il capo della Procura di Milano, Giuseppe De Priamo, ha parlato dei due casi delle ragazze scomparse nel 1983 in una lunga intervista all'agenzia Adnkronos. Ha elencato le piste affidabili e quelle meno affidabili, oltre che i potenziali errori di chi ha indagato già all'epoca su questa vicenda.

De Priamo ha elencato le piste affidabili e quelle meno affidabili, oltre che i potenziali errori di chi ha indagato già all'epoca su questa vicenda.

Sulla Banda della Magliana, a mio avviso, i nodi non sono ancora sciolti, poiché appare evidente che difficilmente possa esserci un coinvolgimento di quella che potremmo definire nel suo insieme banda della Magliana. Tuttavia, ad oggi, ritengo che non si possa invece escludere un ruolo di De Pedis e di qualche suo sodale, come una sorta di 'agenzia' che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda, nel rapimento o in qualche iniziativa che possa aver riguardato la sua scomparsa





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