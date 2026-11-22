L'ex primo ministro francese Dominique de Villepin lancia la sua candidatura per l'elezione presidenziale del 2027, promettendo di salvare la democrazia.

Il settantatreenne Dominique de Villepin ha ufficialmente confermato la sua intenzione di correre come candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027. L'annuncio è stato dato il venerdì 20 novembre presso la Maison de l'Amérique latine a Parigi, in un contesto che l'ex capo del governo ha definito cruciale per il destino della Repubblica. De Villepin si è presentato come la figura destinata a recuperare un sistema democratico che, secondo le sue parole, risulta ora bloccato e in panne.

La proposta di una via repubblicana centrista

Il candidato intende offrire una soluzione alternativa al dualismo politico attuale, rifiutando l'asse formato dalla La France insoumise guidata da Jean-Luc Mélenchon e dal Rassemblement national di Marine Le Pen. Ha etichettato queste due formazioni come poli radicali e nemici complementari che hanno ristretto lo spazio vitale della vita democratica tradizionale. La sua strategia si basa sulla creazione di uno spazio centrista e repubblicano, nettamente distante dal bilancio del mandato di Emmanuel Macron e dalla polarizzazione estrema del panorama elettorale francese.

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Programma con oltre duecento proposte concrete

Il piano politico presentato include più di duecento proposte specifiche che coprono una vasta gamma di tematiche sociali ed economiche. Tra gli obiettivi principali figurano la riduzione del debito pubblico, una riforma delle agevolazioni fiscali e una maggiore protezione sociale per i cittadini. De Villepin punta inoltre a rafforzare la democrazia diretta attraverso un ricorso più frequente al referendum e a stabilizzare le relazioni con i sindacati tramite una negoziazione strutturata. La transizione ecologica e la crisi climatica rappresentano altresì priorità fondamentali del suo programma.

Riferimenti al galloismo e storia politica

La retorica di de Villepin richiama esplicitamente il generale Charles de Gaulle e la figura di suo padre, Jacques Chirac, sotto cui ha servito come primo ministro dal 2005 al 2007. Il suo approccio è stato definito da alcuni osservatori come un galloismo di sinistra, unendo un forte ruolo dello Stato a una spiccata attenzione per la giustizia sociale e l'ambizione internazionale. Questo stile si rifà al momento storico del 2003, quando, in qualità di ministro degli Esteri, pronunciò un famoso discorso alle Nazioni Unite contro l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti.

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Origini familiari e struttura del movimento

La candidatura è sostenuta dal movimento La France Humaniste, che rivendica circa 78 mila iscritti e funge da piattaforma politica per questa nuova iniziativa elettorale. Le radici familiari di de Villepin, nato a Rabat nel Marocco sotto protettorato francese il 14 novembre 1953, sono strettamente legate alla piccola nobiltà e alla borghesia amministrativa. Il doppio cognome Galouzeau de Villepin deriva dall'unione tra la famiglia del padre, industriale, e la madre, magistrata amministrativa, riflettendo un'ascendenza sociale consolidata nel tempo.

Sfide future e contesto elettorale attuale

De Villepin cerca di capitalizzare sul consenso storico ottenuto con il suo stile solenne e letterario, distinguendosi dalla politica tradizionale contemporanea. La sua esperienza precedente includeva tentativi non andati a buon fine, come la mancata raccolta di 500 sostenitori elettori per le elezioni del 2012. Ora riparte con una struttura organizzativa più solida e una rete di supporto diffusa, puntando a ridefinire il ruolo della Francia in un'Europa indebolita dai conflitti in Ucraina e nel Golfo.