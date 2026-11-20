L'ex primo ministro Dominique de Villepin lancia la sua campagna per le elezioni del 2027, promettendo di unire una Francia divisa e sfidare il centro.

Parigi, 20 novembre 2026 - Il veterano politico francese Dominique de Villepin ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi, fissate per il 2027. L'ex primo ministro, leader del movimento politico La France Humaniste, ha confermato la sua intenzione di correre per succedere a Emmanuel Macron, inserendosi in un campo elettorale sempre più affollato e competitivo che vede protagonisti numerosi candidati del centro e del centro-destra.

Obiettivo: risanare una Francia divisa

De Villepin, 73 anni, ha dichiarato durante la conferenza stampa che la sua motivazione primaria è quella di guarire una nazione definita come "marcia" e profondamente divisa. Attraverso il suo movimento La France Humaniste, lanciato lo scorso anno, l'ex politico intende offrire una soluzione alternativa alla crisi politica attuale. Ha attaccato con forza quella che ha definito la "stella morta" del movimento di Macron, sottolineando la necessità di un nuovo approccio per il Paese.

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L'ex capo di stato ha respinto con fermezza sia le proposte dell'estrema destra che quelle dell'estrema sinistra. Ha descritto la situazione francese come gravata da quello che ha definito un "istinto di morte" che incombe sulla Francia. Questo tono solenne e dettagliato, tipico del suo stile oratorio, ha accompagnato l'annuncio ufficiale della sua discesa in campo per le elezioni del 2027.

Storia politica e visione universalista

La carriera politica di Dominique de Villepin è segnata da un passaggio storico al Ministero degli Esteri e poi alla carica di Primo Ministro tra il 2005 e il 2007, sotto la presidenza di Jacques Chirac. Tuttavia, la sua fama internazionale rimane legata principalmente al discorso tenuto alle Nazioni Unite nel 2003. In quell'occasione, si oppose chiaramente all'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti, un gesto che definì la sua posizione internazionale.

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Nel contesto delle elezioni del 2027, De Villepin cerca di rivendicare l'eredità politica del leader storico del dopoguerra Charles de Gaulle. Si presenta come il difensore di una visione universalista della Francia, opponendosi sia all'idea di preservare una "Francia nativa" promossa dall'estrema destra, sia alla politica identitaria attribuita a Jean-Luc Mélenchon e al suo movimento France Insoumise.

Polemiche su Israele e sostegno al popolo palestinese

La campagna elettorale di De Villepin sta guadagnando attenzione anche per le sue posizioni su temi di politica estera sensibili. L'ex primo ministro ha espresso un chiaro e sostenuto sostegno alla causa palestinese. Ha criticato aspramente la campagna militare israeliana nella Striscia di Gaza, una presa di posizione che ha contribuito ad aumentare la sua visibilità al di fuori dei tradizionali circoli conservatori francesi.

Queste dichiarazioni hanno permesso a De Villepin di attrarre un elettorato che cerca alternative al establishment politico tradizionale. La sua capacità di comunicare su temi globali rappresenta un elemento distintivo della sua strategia elettorale, cercando di bilanciare la sua storia conservatrice con una sensibilità internazionale marcata.

Programma economico e sostegno nei sondaggi

Il programma politico delineato da De Villepin include obiettivi ambiziosi come la riduzione delle disuguaglianze sociali e il taglio del debito pubblico. Promette di difendere rigorosamente il diritto internazionale e di potenziare l'uso di referendum e negoziazioni con i sindacati, specialmente per temi sensibili come la riforma delle pensioni. Tuttavia, rimane significativo che i dettagli economici specifici per realizzare questi obiettivi siano ancora in gran parte indefiniti.

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Nonostante le promesse, la posizione elettorale di De Villepin appare ancora debole rispetto ai principali contendenti. Nei recenti sondaggi d'opinione, l'ex primo ministro raccoglie circa il 3% delle intenzioni di voto per il primo turno dell'elezione, che si terrà tra aprile e maggio del 2027. La sua entrata in gara complica ulteriormente il quadro del centro, dove si contendono voti anche gli ex primi ministri Edouard Philippe e Gabriel Attal.