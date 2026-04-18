De Zerbi, il Brighton frena il Tottenham al 95': Spurs sempre più in zona retrocessione

Il debutto casalingo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham si trasforma in un'amara delusione. Il pareggio arrivato al 95' contro il Brighton, che ha fissato il risultato sul 2-2, lascia gli Spurs in una situazione di classifica sempre più critica, con la zona retrocessione che incombe minacciosamente. La squadra mostra progressi, ma i problemi mentali sembrano prevalere.

Che batosta. Il Tottenham ha fatto progressi significativi, regalando un punto prezioso a Roberto De Zerbi per il suo debutto casalingo, ma il pareggio per 2-2 contro il Brighton , arrivato al 95esimo minuto, ha lasciato gli Spurs in lacrime sul campo. La situazione in classifica rischia di complicarsi ulteriormente con le partite di domani del Nottingham Forest e di lunedì del West Ham, mentre gli Spurs rimangono al momento in posizione di retrocessione.

In attesa del big match tra Chelsea e Manchester United, fondamentale per la corsa Champions League che inizierà alle 21:00, il sabato della 33ª giornata di Premier League sorride anche al Bournemouth, capace di ottenere il tredicesimo risultato utile consecutivo contro il Newcastle, e al Leeds, che si avvicina pericolosamente alla salvezza. La maledizione sembra non avere fine. Si pensava fosse fatta per la prima vittoria dell'anno per il Tottenham, un debutto esplosivo per Roberto De Zerbi nel suo nuovo stadio. Invece, al 95esimo minuto, il Brighton ha siglato il pareggio per 2-2 con Rutter, prolungando l'astinenza degli Spurs: la vittoria in campionato nel 2024 non è ancora arrivata, in una serie che ora conta 15 partite senza successi. I difensori di De Zerbi erano visibilmente scossi in campo dopo il secondo gol subito dal Brighton, un segnale eloquente di quanto i problemi siano soprattutto mentali e di quanto quella vittoria, che sembrava ormai in pugno, avrebbe potuto risolvere una buona parte delle difficoltà psicologiche con cui gli Spurs si trovano a combattere, problemi che hanno contribuito a questa situazione disperata. La classifica attuale vede il Tottenham a 31 punti: il West Ham, impegnato lunedì in trasferta contro il Crystal Palace, ne ha 32; il Nottingham Forest, che domani ospiterà il Burnley, ne ha 33. Se entrambe le squadre dovessero vincere, gli Spurs si troverebbero a dover recuperare almeno 4 punti in sole 5 giornate. La squadra di De Zerbi aveva fatto tutto il necessario per vincere, inclusa la realizzazione di un gol magico dopo che il vantaggio iniziale di Pedro Porro al 39esimo minuto era stato pareggiato da Kaoru Mitoma (uno dei tanti giocatori del Brighton che hanno visto un miglioramento sotto la guida di De Zerbi) nei minuti di recupero del primo tempo. La vera magia è arrivata al 77esimo minuto grazie a Xavi Simons, il migliore in campo, con uno splendido destro a giro che ha mandato la palla all'incrocio dei pali: De Zerbi, alla vigilia, aveva definito l'olandese l'uomo delle situazioni difficili, e Simons aveva confermato le sue parole. Gli Spurs avrebbero meritato ampiamente la vittoria: hanno disputato la loro miglior partita dell'anno, mostrando il carattere richiesto dal loro nuovo allenatore. Porro e Destiny Udogie sulle fasce hanno fatto la differenza, e persino Conor Gallagher è sembrato ritrovare la forma da centrocampista di alto livello, quella che aveva prima di lasciare il Chelsea e che gli era valsa convocazioni nella nazionale inglese. Il gol di Rutter al 95esimo minuto, che porta il Brighton a 47 punti e lo tiene in corsa per un posto in Europa, rischia di aver inflitto ulteriori danni alla già fragile condizione mentale degli uomini di De Zerbi. Alla fine della Premier League mancano solo 5 partite: la missione salvezza, priva di vittorie, assomiglia sempre più a una scalata dell'Everest senza ossigeno. Il Leeds prova a tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza con un netto 3-0 contro il Wolverhampton, ultimo in classifica, che porta la squadra di Fare (al quarto risultato utile consecutivo) a 8 punti di vantaggio sul Tottenham. I Wolves sembrano attendere solo l'aritmetica per sancire una retrocessione ormai di fatto decisa da tempo; potrebbe arrivare lunedì, se il West Ham ottenesse un risultato positivo contro il Palace. Il Bournemouth trova il gol della vittoria all'85esimo minuto contro il Newcastle, chiudendo la partita sul 2-1 grazie a Truffert, e raggiunge così 13 risultati utili consecutivi. Le Cherries si trovano a 48 punti e sono di nuovo in corsa per un posto in Europa, un traguardo che il manager Andoni Iraola sogna per celebrare il suo già annunciato addio a fine stagione. Il Newcastle, con Sandro Tonali capitano e in campo per 86 minuti, scivola al 14° posto con 42 punti. Nessun gol tra Brentford e Fulham: le Bees salgono a 48 punti con il quarto pareggio consecutivo, mantenendo vivo il sogno europeo, mentre i Cottagers raggiungono quota 45 dopo il terzo risultato utile nelle ultime 4 partite





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