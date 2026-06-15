Dead by Daylight: Blumhouse e Atomic Monster scelgono Thordur Palsson per la regia del film

Il regista islandese Thordur Palsson dirigerà l'adattamento cinematografico del videogioco horror Dead by Daylight, prodotto da Blumhouse e Atomic Monster in collaborazione con Behaviour Interactive. L'annuncio è stato fatto in occasione del decimo anniversario del gioco.

Blumhouse e Atomic Monster hanno annunciato ufficialmente il regista scelto per adattare il celebre videogame horror Dead by Daylight in un film. L'adattamento era stato annunciato più di due anni fa, nel marzo del 2023, ma da allora non si erano avute ulteriori notizie.

Ora, in occasione del decimo anniversario del gioco celebrato a Montreal, è stato rivelato che il regista incaricato è l'islandese Thordur Palsson. La notizia è stata comunicata congiuntamente da Behaviour Interactive, la casa canadese che produce il videogame, e dalle due società di produzione cinematografica.

Un portavoce di Blumhouse ha sottolineato che il decennale è il momento perfetto per condividere questa informazione, definendo Palsson il regista ideale per trasferire l'esperienza di Dead by Daylight dal monitor dei giocatori al grande schermo cinematografico. Un socio di Atomic Monster ha aggiunto che il film richiede proprio l'istinto dimostrato da Palsson in opere precedenti, capace di generare la stessa claustrofobia e tensione del gioco.

Thordur Palsson è un regista islandese la cui fama sta crescendo rapidamente a livello internazionale, tanto da attirare l'attenzione di Hollywood. Il suo lavoro più noto è la serie tv The Valhalla Murders, arrivata in Italia principalmente attraverso le piattaforme streaming. Questo progetto ha bastato agli "scout" di Blumhouse e Atomic Monster per riconoscere in lui il talento adatto a rendere sullo schermo l'atmosfera horror e psicologica di Dead by Daylight.

Pur non essendo un nome ancora widespread, Palsson rappresenta l'ennesimo esempio di un autore nordico importato dal cinema americano, seguendo una tendenza che vede sempre più registi scandinavi chiamati a dirigere film di genere. Per quanto riguarda la trama del film, al momento non sono stati diffusi dettaglispecifici.

Tuttavia, il videogioco originale offre una chiara indicazione: l'azione ruota attorno a un assassino che dà la caccia a quattro sopravvissuti, con l'obiettivo di sacrificarli a un'entità malvagia. I giocatori, appunto nei panni dei sopravvissuti, devono cooperare per fuggire, mentre il killer cerca di ostacolarli. Questa dinamica asimmetrica, tipica del multiplayer di Dead by Daylight, dovrà essere tradotta in una narrazione cinematografica coesa.

La sfida per Palsson sarà quella di catturare la tensione, l'atmosfera claustrofobica e l'orrore costante del gioco, trasformandoli in un film che possa coinvolgere sia i fan sia il pubblico meno familiare con il brand. L'adattamento si presenta come un'operazione rischiosa ma potenzialmente molto redditizia, considerando la longevità e la popolarità del titolo, che continua a ricevere aggiornamenti e a mantenere una community attiva a distanza di otto anni dal lancio





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