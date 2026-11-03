Dead-End Job non è l'erede di Squid Game: analisi della serie Netflix

Analisi di Dead-End Job su Netflix. La serie horror-coreana con Hyeok-jun non condivide il successo narrativo di Squid Game. Scopriamo perché differiscono.

Dal suo debutto lo scorso 30 ottobre, la serie Dead-End Job ha rapidamente acquisito visibilità, posizionandosi stabilmente tra le tre produzioni più visualizzate sulla piattaforma Netflix. Questa immediata popolarità ha innescato un intenso dibattito sui social media e nei titoli giornalistici, spingendo molti utenti e critici a definire la nuova creazione come la probabile erede del fenomeno globale Squid Game. Tuttavia, l'accostamento diretto tra i due titoli appare quantomeno affrettato e privo di fondamenti narrativi solidi.

Confronto con Squid Game

L'analisi dettagliata dell'intera serie, composta da otto episodi, rivela che Dead-End Job non centra nulla con il suo presunto predecessore in termini di struttura e impatto culturale. Mentre Squid Game è noto per il suo thriller psicologico sociale e le dinamiche di sopravvivenza legate al debito, Dead-End Job abbraccia apertamente e senza filtri il genere horror nel suo senso più letterale. La presenza di mostri, demoni, violenze cruente e teorie su dimensioni lontana dalla realtà la distingue nettamente dal tono più terrore e tensione psicologica della serie vincitrice dell'Emmy.

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Trama e meccanismo del lavoro

Al centro della narrazione si trova un'agenzia di collocamento apparentemente normale ma che si rivela essere un luogo bizzarro e pericoloso. L'istituzione offre lavoretti part-time estremamente ben retribuiti, garantendo salari che partono da cinquanta volte la tariffa oraria minima e possono superare questa soglia. Le regole per accettare queste offerte sono rigide e inique: i dipendenti devono completare l'intero turno di lavoro senza interruzioni e devono mantenere un assoluto silenzio riguardo a ciò che accade durante le ore di servizio.

Il protagonista, un giovane di nome Hyeok-jun, si trova costretto ad accettare questi incarichi a causa di un grosso debito finanziario che deve saldare urgentemente. Durante i suoi turni, Hyeok-jun svolge mansioni disparate, spaziando dal ruolo di cassiere in un minimarket a quello di muratore. Ogni attività lavorativa, apparentemente banale, nasconde minacce letali e rischi costanti per la sopravvivenza, trasformando il semplice atto di lavorare in una lotta per la vita.

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Elementi horror e debolezze umane

Oltre alla comune nazionalità coreana, le uniche somiglianze con Squid Game riguardano i temi economici e le prove difficili da superare per guadagnare denaro. Entrambe le serie esplorano le debolezze umane di fronte alla disperazione, ma il trattamento narrativo è radicalmente diverso. Dead-End Job non offre lo stesso livello di profondità narrativa, un intreccio altrettanto coinvolgente o personaggi destinati a rimanere impressi nella memoria del pubblico. La serie riprende alcuni meccanismi superficiali ma rimane ancorata a un horror fatto di violenza e elementi soprannaturali.

La difficoltà della produzione sta nel suo tentativo di includere troppi elementi senza riuscire a approfondirli adeguatamente. Ci sono mostri, survival game, mondi paralleli e aspetti soprannaturali, ma anche la storia di un padre e di un figlio, oltre a nuovi personaggi che appaiono a ogni episodio. Il protagonista fisso, Hyeok-jun, non riesce a suscitare un vero affetto nello spettatore, rendendo la visione frammentaria e poco efficace nonostante il potenziale iniziale della trama.

Verdetto finale e raccomandazioni

Chi non ama il genere horror dovrebbe evitare completamente questa serie, anche se l'aspetto economico potrebbe sembrare attraente. L'orrore è una componente fondamentale e non un semplice contorno, il che allontana chi cercava il thrill sociale di altri titoli. Alla fine, la decisione di guardare Dead-End Job potrebbe lasciare un'amaro in bocca per chi si aspettava il titolo dell'anno. Si tratta di un k-drama meno riuscito di molte altre produzioni già presenti su Netflix.