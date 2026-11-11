Debora Caprioglio denuncia furto da 60 mila euro nella sua casa romana

L'attrice Debora Caprioglio rivela il furto del suo appartamento nel centro storico di Roma e un episodio che ha interpretato come segno materno.

L'attrice Debora Caprioglio, 58 anni, ha denunciato un furto da circa 60 mila euro nel suo appartamento situato nel centro storico di Roma. Rilevazioni e testimonianze sono state raccolte dalla polizia, ma i responsabili ancora rimangono sconosciuti.

Dettagli del furto e danni personali

Secondo la denuncia, i ladri forzarono un mobile d'epoca, portandosi via gioielli e altri beni di alto valore. Oltre al materiale di valore, l'attrice ha segnalato la distruzione di oggetti con forte valore affettivo, tra cui ricordi legati alla madre scomparsa due anni fa. La custode del palazzo aveva avvisato Caprioglio di quanto accaduto mentre era in treno; l'attrice, al ritorno, ha trovato la casa colpita in totale confusione.

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Momento emotivo: la farfalla

Durante l'intervista a La Volta Buona, in salotto di Caterina Balivo, Caprioglio ha raccontato di aver visto una farfalla per la prima volta nella sua abitazione nascosta. L'attrice ha interpretato l'apparizione come un segno della madre, avvertendosi di comunicare con un "ciao mamma" nonostante non fosse stata in grado di aprire le finestre. La farfalla è scomparsa poco dopo, lasciando l'attrice intangibilmente colpita dalla perdita e dall'esaltata del trauma.

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Reazione delle autorità e prossime azioni

La polizia ha effettuato un rilievo completo dell'abitazione, scansionando dinamiche provenienti dagli spazi comuni e dalle finestre. Un'indagine continua ad essere in corso per individuare i responsabili del furto. Caprioglio ha espresso che, sebbene la perdita di beni materiali sia significativa, la lesione emotiva è ancora più difficile da gestire. L'attrice ha concluso l'intervista con l'auspicio di recuperare i ricordi lontani e di fare chiarezza mediante le prove raccolte.

Impatto sul pubblico e sulle future attività

Il caso ha suscitato scalpore sulla sicurezza dei luoghi residenziali di notevole valore culturale a Roma. La comunità di appassionati di cinema e cultura italiana ha espresso sostegno alla protagonista. Nelle prossime settimane, l'attrice è destinata a riferire ulteriori dettagli al termine delle indagini forensi e a pianificare interventi di recupero degli oggetti distrutti, in collaborazione con le autorità e le famiglie coinvolte.