Phumzile Mlambo-Ngcuka, prima vicepresidente donna del Sudafrica e ex direttrice di UN Women, è morta a 71 anni. Una figura chiave per i diritti delle donne.

L'ex vicepresidente del Sudafrica e direttrice esecutiva di UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, è deceduta all'età di 71 anni. La Presidenza sudafricana ha annunciato la notizia in tarda serata venerdì, confermando il decesso di una figura storica che ha dedicato la sua carriera alla lotta per i diritti femminili e allo sviluppo economico.

Una vita dedicata alla politica e ai diritti

Phumzile Mlambo-Ngcuka è stata una pioniera nella sfera pubblica sudafricana, eletta membro del Parlamento nel 1994 nel primo governo democratico del paese. L'ex insegnante ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Sudafrica dal 2005 al 2008, diventando la prima donna a raggiungere questa massima carica istituzionale nel paese.

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Prima di assumere la vicepresidenza, ha servito come ministro delle risorse minerarie e dell'energia. In seguito, ha ricoperto la carica di viceministro presso il Dipartimento del Commercio e dell'Industria, accumulando un'esperienza significativa nei settori industriali ed energetici del paese.

Leadership globale per l'uguaglianza

La sua influenza si è estesa ben oltre i confini nazionali con il suo ruolo di sottosegretaria generale delle Nazioni Unite. Nell'agosto 2013 ha prestato giuramento come direttrice esecutiva di UN Women, un'organizzazione creata per guidare il lavoro delle Nazioni Unite nella promozione della parità di genere e dell'emancipazione femminile.

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Durante il suo mandato alla testa di UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka ha ricoperto due mandati consecutivi. La sua leadership è stata fondamentale nell'indirizzare le strategie globali per l'empowerment femminile, consolidando il ruolo dell'organizzazione come voce autorevole nelle politiche di genere a livello mondiale.

Impatto sociale e legacy istituzionale

Il suo lavoro nella vicepresidenza sudafricana ha incluso la supervisione di iniziative governative mirate a ridurre la povertà, con un focus specifico sulle donne. Ha cercato di integrare le questioni di genere nelle politiche economiche nazionali, riconoscendo l'importanza cruciale delle donne nel processo di sviluppo.

La perdita di Phumzile Mlambo-Ngcuka segna la fine di un'era per la diplomazia internazionale e i movimenti per i diritti delle donne. La sua carriera, che ha attraversato decenni di cambiamento politico in Sudafrica e di attivismo globale, lascia un'eredità complessa e duratura nelle istituzioni che ha aiutato a modellare.

Le reazioni e i prossimi step

Le autorità sudafricane hanno espresso profonda tristezza per la scomparsa di una leader visionaria. La comunità internazionale, inclusa l'ONU, ha iniziato a rendere omaggio al suo contributo storico nella promozione della parità di genere e nella lotta contro la povertà globale.