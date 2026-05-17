Decennale di Miss Amerina: selezione finale di 11 splendide aspiranti miss

Il decennale di Miss Amerina si chiude con una selezione finale di 11 splendide aspiranti miss, che si sono date battaglia durante la prima tappa capitolina. Le future miss della Capitale si sono esibite nella speranza di conquistare il pass alle fasi successive e affrontare la sfida per la gran finalissima.

Il fascino e l'eleganza tornano protagonisti con l'apertura ufficiale della decima edizione di Miss Amerina . Il celebre concorso di bellezza ha festeggiato il suo decennale dando il via alle selezioni per il 2026 nella prestigiosa cornice della Capitale, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dei concorsi di bellezza nazionali.

L'evento si è svolto presso la sede dell'agenzia di moda Futurafashion Academy e Futura Management, sotto l'attenta direzione di Federica Boldrini. La scelta di questa location non è stata casuale: l'accademia rappresenta da anni un punto di riferimento per la formazione di nuovi talenti nel settore del fashion e del portamento, offrendo alle aspiranti miss un contesto di alto profilo professionale. La selezione: 18 candidate per 11 sogni.

Diciotto splendide ragazze provenienti da diverse località si sono dette battaglia davanti alla giuria, sfilando con determinazione nella speranza di staccare il pass per le fasi successive. Al termine di una selezione molto combattuta, sono state 11 le partecipanti che hanno convinto i giurati, conquistando l'accesso alla finalissima. Satisfatto il 'padron' del concorso, Pino Ranieri, che ha voluto complimentarsi personalmente con tutte le partecipanti per l'impegno e la professionalità dimostrata in passerella.

Ranieri ha sottolineato come il traguardo della decima edizione sia un vanto per tutto lo staff, annunciando un percorso ricco di emozioni per i mesi a venire. L'entusiasmo respirato durante questa prima tappa capitolina è solo l'inizio. L'organizzazione ha già dato appuntamento per le prossime selezioni provinciali e regionali, che culmineranno nell'evento più atteso: la finalissima di Miss Amerina 2026, che si terrà sabato 29 agosto nella splendida cornice di Piazza del Comune a Nepi.

Sarà lì che, tra Storia e bellezza, verrà incaricata la nuova regina del decennale





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