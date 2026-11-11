Decessi in studi CAR‑T non scoraggiano i pazienti con lupus

Nonostante i recenti decessi nei trial in fase sperimentale, i pazienti con lupus continuano a sperare in una cura inventiva; i ricercatori ne evidenziano i potenziali benefici e i rischi associati.

Depresi dei decessi durante gli studi clinici sulle terapie CAR‑T, miopi i pazienti con lupus non si disilludono dalla prospettiva di una cura radicale. L'Università della Carolina del Nord è al centro di questo mutamento, con le testimonianze di Clinical Research Assistant Brittan Kopittke che ha personalmente affrontato la sperimentazione di CAR‑T e, nonostante reazioni pericolose, si dichiara pronta a ricominciare.

Il funzionamento della terapia CAR‑T per il lupus

Il CAR‑T è una terapia immuno-personalizzata che prevede la rimozione delle cellule T del sangue, la loro ricombinazione genetica per mirare alle cellule immunitarie sbagliate, e il loro reintegro. Gli studi traggono ispirazione dal successo in oncologia, ma ora mirano a specie di lupi reattivi che sfuggono al controllo dei farmaci tradizionali, tra cui corticosteroidi, immunosoppressori e biologici mirati.

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Posizioni dei principali attori del settore

Il dottor Anca Askanase, capo della reumatologia all'Hospital for Special Surgery di New York, ha già iscritto pazienti a trial Bristol Myers e conferma un lancio rapido nonostante i rischi. Novartis, in augusto, ha sospeso otto trial dopo tre decessi dovuti ad una complicanza immunitaria. Bristol Myers ha sospeso le iscrizioni per eventi infiammatori.

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Trasparenza e repercussi per i pazienti

Tra i 300.000 persone negli USA, il lupus sistemico (SLE) provoca sintomi gravi e rischi derivanti da infezioni, cancro, ictus e perdita di organi vitali. Il 10‑15% dei pazienti muore prematuramente. Il rapporto con i pazienti resta basato su testimonianze di casi in cui la terapia ha interrotto la necessità di farmaci regolatori e ha ripristinato la normalità di vita.

Prossimi passi e sullo scenario futuro

Oltre a 150 trial già in corso mirati al lupus, più oli per le malattie autoimmuni come la miastenia grave e la sclerodermia, la comunità scientifica annuncia nuove investimenti miliardari. Novartis intende condividere i risultati dell'analisi sui decessi una volta finita la ricerca di fondo, mentre Bristol Myers intende riprendere i trial nel 2027 dopo aver identificato la causa delle complicanze. In questo clima di speranza e cautela, i pazienti con lupus continuano a cercare cure innovative.