Squadre di soccorso in Indonesia cercano decine di lavoratori bloccati in una miniera illegale a Pongkor. Le forti piogge hanno allagato i accessi, rendendo l'operazione complessa e pericolosa.

Le squadre di salvataggio indonesiane sono attualmente impegnate in una complessa operazione di ricerca per recuperare quelle che potrebbero essere decine di lavoratori rimasti bloccati all'interno di una miniera nella provincia di Giava Occidentale. L'agenzia di ricerca e soccorso ha confermato mercoledì che i minatori sono intrappolati in un sito situato a cento metri di profondità, a causa delle severe condizioni ambientali create dalle recenti precipitazioni.

Condizioni estreme bloccano l'accesso alla miniera

I minatori sono rimasti isolati nel pozzo minerario da lunedì, quando intense piogge hanno completamente allagato le vie di accesso principali. L'agenzia che coordina le operazioni ha precisato che l'accesso attuale è estremamente stretto e che il terreno circostante è divenuto scivoloso e buio, rendendo ogni tentativo di penetrazione pericoloso. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla portata dell'operazione di soccorso o sui progressi concreti compiuti finora nel tentativo di raggiungere i lavoratori intrappolati.

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Il personale di emergenza ha diffuso immagini di riunioni in corso tra gli operatori coinvolti nel salvataggio, dimostrando l'attività coordinata sul campo. Tuttavia, l'agenzia non ha confermato se i soccorritori siano riusciti a stabilire un contatto diretto con i minatori né ha fornito informazioni aggiornate sulle loro condizioni fisiche o sul loro stato di salute al momento del blocco.

Strategia di salvataggio complessa e critica

Desiana Kartika Bahari, responsabile dell'Ufficio di ricerca e soccorso di Giacarta, ha dichiarato in un comunicato ufficiale che stanno coordinandosi con tutto il personale di ricerca e soccorso coinvolto nell'operazione per monitorare attentamente le condizioni dell'acqua e valutare l'accessibilità al pozzo minerario. Questa dichiarazione sottolinea la delicatezza della situazione e la necessità di un approccio metodico per evitare ulteriori incidenti durante le operazioni di recupero.

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La direttrice dell'ufficio di soccorso ha aggiunto che la profondità del pozzo, l'accesso stretto e l'illuminazione limitata sono fattori chiave nella definizione della strategia di ricerca, affinché il personale possa operare in massima sicurezza. La determinazione della tecnica di estrazione dipenderà quindi da una valutazione continua dei rischi ambientali e strutturali presenti nella zona interessata dall'allagamento.

Miniera illegale lontano dalle operazioni Antam

Il sito dell'incidente si trova nella zona di Pongkor, a Bogor, un'area montuosa situata a sessanta chilometri a sud della capitale Giacarta. La società mineraria statale Antam, che gestisce attività di estrazione dell'oro nel territorio di Pongkor, ha dichiarato esplicitamente che l'incidente è avvenuto in una miniera d'oro non autorizzata e non rientrava nelle sue operazioni ufficiali. Questa distinzione è cruciale per definire le responsabilità legali e operative dell'evento.

L'estrazione mineraria su piccola scala e illegale ha spesso causato incidenti fatali o gravi in Indonesia, un paese ricco di risorse naturali dove i giacimenti minerari si trovano frequentemente in aree remote. La presenza di tali siti in zone difficilmente raggiungibili rappresenta una sfida significativa per le autorità, che faticano a regolare e monitorare costantemente le attività estrattive non autorizzate.

Contesto di sicurezza mineraria in Indonesia

La recente tragedia si inserisce in un contesto più ampio di problemi di sicurezza nel settore minerario indonesiano. Le autorità hanno chiuso circa trenta pozzi di miniere d'oro la scorsa settimana in un'area separata di Bogor, come riportato dal sito di notizie Detik. Questa azione dimostra l'impegno delle istituzioni locali a contrastare l'attività mineraria illegale, anche se gli incidenti continuano a verificarsi.

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La situazione attuale a Pongkor evidenzia la vulnerabilità dei lavoratori impiegati in strutture non regolamentate e privi delle necessarie protezioni. Il proseguimento delle operazioni di soccorso dipenderà dalla capacità delle autorità di gestire le difficoltà logistiche poste dall'ambiente naturale ostile, mentre la comunità internazionale segue con attenzione le evoluzioni della crisi.