Decreto Bollette Bis: Ecco il Prezzo Cap sul Gas e i Nuovi Risparmi

Approvazione oggi del decreto bollette bis con tetto al gas a 59 euro per MWh. Analisi del meccanismo, dei ritardi della Ragioneria e delle stime sui risparmi.

Il Governo italiano presenta oggi il tanto atteso decreto bollette bis in Consiglio dei ministri, con l'obiettivo concreto di abbassare i costi energetici per gli utenti finali. Questo provvedimento, segnato da un percorso normativo complesso e da due precedenti rinvii, introduce finalmente una struttura definitiva per la regolazione dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso.

La misura mira a ridurre le tariffe elettriche stabilendo un tetto al prezzo del gas destinato alla produzione di energia, fissato a circa 59 euro al megawattora. L'intervento normativo promette risparmi a cascata per i consumatori, aggirando i picchi di costo legati alla volatilità delle materie prime prime attraverso un meccanismo di compensazione calcolato con precisione.

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Meccanismo Prezzo Cap e Effetti a Catena

Il cuore del decreto risiede nell'introduzione del price cap sul gas, una misura che non agisce direttamente sulla tariffa finale pagata dal cittadino ma pone un limite massimo al costo del gas impiegato nelle centrali termoelettriche italiane. Questo strumento è progettato per ridurre il costo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso, influenzando direttamente la formazione dei prezzi spot.

L'intervento governativo opera a catena: poiché il prezzo dell'elettricità in Italia è strettamente legato a quello del gas, un calo nei costi all'ingrosso dovrebbe tradursi in una riduzione conseguente della tariffa finale in bolletta. Il sistema garantisce che i produttori di energia vengano rimborsati per la differenza tra il prezzo cap stabilito e il prezzo effettivo di mercato del gas.

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Tale onere economico non graverà sul bilancio pubblico in modo diretto, ma sarà posto sulle bollette elettriche dei consumatori attraverso una componente specifica. I cittadini e le imprese avranno comunque un risparmio netto, poiché la ridotta esposizione ai prezzi di mercato compenserà ampiamente il costo aggiuntivo inserito nel sistema di rimborso ai produttori.

Ritardi Normativi e Posizione Ragioneria

L'iter legislativo è stato travagliato e caratterizzato da un ultimo slittamento giovedì scorso, causato dai rilevanti rilievi sollevati dalla Ragioneria dello Stato. Il blocco riguardava una norma secondaria, nello specifico l'articolo 9 del testo approvato, che presentava criticità contabili per la finanza pubblica nazionale.

L'articolo in questione prevedeva che i proventi derivanti dalla vendita del gas stoccato nel 2022 durante la crisi energetica, avvenuta nel 2026, sarebbero stati utilizzati dall'Arera. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente avrebbe impiegato tali fondi per ridurre nel 2027 le bollette del gas destinate alle imprese energivore.

La Ragioneria dello Stato ha obiettato fermamente questa procedura, segnalando come essa creerebbe un disallineamento temporale nelle entrate e uscite dello Stato. Si verificherebbe, infatti, un'entrata finanziaria per il Paese nel 2026 e una uscita corrispondente nel 2027, violando i principi di uniformità temporale del bilancio pubblico richiesti dalle norme contabili.

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Stime Risparmi e Impatto Settoriale

Le previsioni sui benefici concreti per gli utenti finali mostrano discrepanze significative tra gli enti di ricerca. Confcommercio calcola che il decreto potrà ridurre le bollette elettriche delle imprese fino al 10%, un dato significativo considerando l'aumento della spesa elettrica registrato nel terzo trimestre 2026.

I settori specifici hanno subito shock prezzi diversi: la spesa elettrica per i bar è aumentata del 133%, per gli alberghi del 68% e per le grandi superfici del 67%. Il think tank sul clima Ecco, invece, offre una stima più conservativa, prevedendo un risparmio mensile di appena 1,4 euro per famiglia, riflettendo la complessità della trasmissione dei risparmi.

Prossimi Passi e Partenza 2027

Nonostante le criticità sollevate, il Ministero dell'Economia ha già avviato un confronto con l'Unione europea per chiarire la questione normativa e trovare una soluzione conforme alle regole comunitarie. Questo dialogo è fondamentale per sbloccare la norma bloccata e garantire la piena applicazione del pacchetto di misure energetiche.

L'applicazione pratica del nuovo sistema di price cap èScheduled per partire dal 1° gennaio 2027, data che segnerà l'inizio concreto della riduzione dei costi per il settore industriale e per i consumatori domestici. L'obiettivo rimane quello di stabilizzare il mercato energetico italiano in un contesto europeo caratterizzato da elevata incertezza sui prezzi delle commodity.