Decreto bollette: dal gennaio 2027 possibile calo del costo dell'energia elettrica

Il decreto sulle bollette collega il prezzo dell'elettricità a quello del gas e prevede rimborsi Arera alle centrali, con stime di risparmio per le famiglie molto diverse tra loro.

Il governo italiano ha approvato un decreto-legge che punta a ridurre il costo dell'energia elettrica nelle bollette di famiglie e imprese. Gli effetti, secondo quanto dichiarato, dovrebbero vedersi a partire da gennaio 2027, ma alcuni passaggi restano ancora da chiarire prima che il risparmio compaia davvero nelle fatture.

Per capire che cosa cambia bisogna partire da un meccanismo poco conosciuto da chi riceve la bolletta. Il provvedimento interviene sul legame tra il prezzo del gas e il prezzo dell'elettricità, il collegamento che determina quanto si paga ogni mese.

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Come il prezzo del gas incide sulle bollette elettriche

In Italia, quando il prezzo del gas sale, aumenta anche il costo dell'energia elettrica sul mercato, con effetti diretti sulle spese delle famiglie e delle imprese. Il decreto nasce proprio per intervenire su questo collegamento tra le due materie prime.

La misura principale del decreto prevede che, se le centrali comprano gas a un prezzo superiore a 58,9 euro, ricevano un rimborso aggiuntivo. Questo non significa che il gas verrà venduto a quel prezzo: il rimborso serve a compensare una parte della spesa sostenuta dalle centrali.

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Alleggerendo i costi di produzione delle centrali, il risparmio dovrebbe arrivare alle bollette di famiglie e imprese. Non tutte le bollette saranno tuttavia interessate nello stesso modo, perché l'effetto dipende dal tipo di contratto e dai consumi.

Rimborsi Arera: chi li stabilisce e chi li paga

I rimborsi aggiuntivi sono stabiliti da Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e non vengono pagati dallo Stato. Il contributo ricade sui produttori di energia e sui trader che comprano e vendono elettricità all'ingrosso.

Il governo sostiene che il risparmio ottenuto sarà comunque superiore all'onere aggiuntivo per il sistema. Si tratta, però, di un equilibrio che dovrà essere verificato nella pratica, una volta che il meccanismo sarà operativo.

Il vantaggio per i cittadini, almeno quelli con contratti a prezzo fisso, dovrebbe arrivare senza dover presentare una domanda o chiedere uno sconto al proprio fornitore. Se il meccanismo funzionerà come previsto, l'effetto sarà automatico sulla bolletta.

Stime di risparmio: 50 euro contro 17 euro

Il governo ha ipotizzato un risparmio di 50 euro su una spesa di 1.000 euro. Le stime, però, non sono tutte uguali, e quando si passa dalle percentuali agli euro l'intervento mostra i suoi limiti.

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Una famiglia con consumi medi potrebbe risparmiare circa 17 euro all'anno, poco più di un euro al mese. Si tratta di una cifra decisamente diversa dai 50 euro ipotizzati dal governo, che rende più prudente leggere i benefici del decreto.

Il dato finale dipende dalla quantità di elettricità utilizzata e dalle caratteristiche di ciascun contratto. Per questo il risparmio reale potrà essere valutato solo osservando le bollette una volta entrato in vigore il provvedimento.

Effetti per le imprese e prossimi passaggi

Per le aziende che consumano molta energia, il contenimento dei prezzi può avere un effetto più significativo rispetto alle utenze domestiche. Il provvedimento potrebbe quindi rappresentare un aiuto più consistente per le imprese ad alto consumo.

Il via libera del Consiglio dei ministri non chiude l'iter del provvedimento. Essendo un decreto-legge, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, passaggio necessario perché diventi efficace.

Entro la fine di dicembre sarà possibile avere un quadro più chiaro su tempi e modalità di applicazione. Per chi attende un alleggerimento delle bollette, il decreto rappresenta un primo passo, con benefici che andranno verificati con attenzione.