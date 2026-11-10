Decreto Bollette: Pichetto Fratin stima riduzione prezzo energia 4-5%

Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto energia. Pichetto Fratin annuncia un taglio del 4-5%, mentre il Codacons calcola un risparmio tra i 27 e i 37 euro annui per le famiglie.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di lunedì 9 novembre il nuovo decreto legge sul settore energetico, una misura volta a correggere i meccanismi di formazione del costo dell'elettricità per gli utenti finali. Il provvedimento mira a introdurre una riduzione del prezzo finale dell'energia, intervenendo direttamente sulle modalità di calcolo per alleggerire il peso sulla spesa domestica e aziendale.

Stime del Ministro e Meccanismo di Calcolo

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha precisato durante un'intervista a Radio anch'io su Rai Radio 1 che il provvedimento garantirà un abbassamento del prezzo finale dell'energia compreso tra il 4% e il 5%. Il Ministro ha illustrato il principio di progressività dell'intervento, spiegando che chi spende 1.000 euro vedrà la spesa scendere a 950 euro, mentre chi ne spende 10.000 euro passerà a 9.500 euro.

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L'intervento governativo non consiste in un semplice trasferimento di denaro, ma in una correzione strutturale del calcolo del prezzo dell'elettricità. Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che l'operazione mobilita complessivamente più di 3 miliardi di euro. Sebbene tale cifra possa sembrare significativa in valore assoluto, essa rappresenta una quota ridotta rispetto al fatturato complessivo dell'energia in Italia, che supera i 70 miliardi di euro.

Il meccanismo si basa su un'equazione dove la bolletta presenta un beneficio di 100 unità e un onere di 40 unità, determinando un netto di 60 unità per il consumatore. Il testo normativo evita di definire questo strumento come un aiuto specifico destinato a singole categorie, famiglie o imprese, optando invece per una riduzione generalizzata applicata a tutti gli utenti del mercato elettrico.

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Limiti Europei e Previsioni del Codacons

Il Ministro ha evidenziato come l'Unione Europea abbia posto limiti stringenti alle politiche di sostegno energetico nazionale. La natura transfrontaliera degli elettroni, che viaggiano di secondo in secondo, richiede cautela per evitare che i sussidi italiani finiscano per avvantaggiare involontariamente i paesi vicini. Questa è una scelta consapevole del governo, che mira a tutelare principalmente i cittadini italiani da effetti negativi.

Per quanto riguarda le stime economiche concrete, l'associazione dei consumatori Codacons ha pubblicato un comunicato dettagliato dopo l'approvazione del decreto. L'associazione indica che, sulla base dei dati governativi, il tetto al prezzo del gas per la produzione di energia comporterebbe un risparmio medio annuo compreso tra i 27 e i 37 euro a famiglia. Tuttavia, l'ente sottolinea che restano troppe incognite legate alla domanda di energia e ai prezzi del gas sui mercati internazionali.

Dettaglio Risparmi in Base ai Consumi

Prendendo per valide le dichiarazioni del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, che stimano una riduzione media di circa 15 euro per megawattora e un risparmio finale del 5%, il Codacons ha elaborato simulazioni specifiche. Per un singolo utente con consumi elettrici annui tra 1.000 e 1.500 kWh, il risparmio previsto varia dai 14 ai 21 euro annuali.

Una coppia con consumi compresi tra 2.000 e 2.200 kWh all'anno vedrebbe la propria spesa ridotta di una cifra compresa tra i 27,5 e i 30 euro annui. Nel caso di una famiglia con consumi tra 2.500 e 2.700 kWh all'anno, il beneficio economico si attesterebbe tra i 34,5 e i 37 euro annui.

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Per le utenze con consumi elevati, oscillanti tra 3.000 e 3.300 kWh all'anno, lo sconto annuo sarebbe più consistente, ranging da 41,5 a 45,5 euro. Questi dati rappresentano tuttavia stime conservative su cui incombono diverse variabili macroeconomiche. La ripartizione effettiva degli oneri, che ricade in parte sugli operatori e in parte sui consumatori, potrebbe modificare gli esiti finali.

Prospettive Future e Scadenze

Il Ministero ha confermato che si tratta di una misura iniziale, con interventi successivi già programmati per il futuro prossimo. Gilberto Pichetto Fratin ha menzionato le tutele graduali, le cui scadenze sono fissate per il 31 marzo. Il governo sta attualmente lavorando per definire le modalità di rinnovo o estensione di queste protezioni, che saranno cruciali per mantenere i livelli di risparmio nel medio periodo.

Inoltre, il provvedimento si inserisce nel contesto più ampio della legge di bilancio, che prevede lo cosiddetto scostamento. Questa voce richiederà ulteriori interventi normativi per essere attuata pienamente. L'associazione Codacons avverte che fattori esterni come i prezzi del gas sui mercati potrebbero ridurre sensibilmente il vantaggio in bolletta, fino a dimezzarlo se le condizioni di mercato dovessero peggiorare.