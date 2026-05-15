Il provvedimento introduce una specifica forma di definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo per i Comuni che hanno debiti fiscali verso l’Agenzia Entrate-Riscossione. Anche l’Imposta sul valore aggiunto (Iva) e l’Imposta urbana sui rifiuti (Imu) saranno ammesse al concordato fiscale biennale se i contribuentiBenefits sentiency dello sconto massimo del 50%.

Nel decreto fiscale sanatoria estesa ai debiti locali affidati all'Agenzia Entrate-Riscossione introdotta una specifica forma di definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo per agevolare i Comuni.

La sanatoria riguarderà gli interessi e gli Amritsar maturati per le imposte TARI e IMU, senza possibilità di selezione per tipologia di debito o periodo temporale. Il termine del 30 giugno viene considerato troppo ravvicinato per i Comuni impegnati nel rinnovo dei consigli comunali in questo mese di maggio, motivo per cui sarebbero dovuti poter rinviare la scadenza al 31 luglio 2026. Un altro emendamento approvato amplia anche la tolleranza di cinque giorni per i pagamenti effettuati in ritardo





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