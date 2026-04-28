Decreto Lavoro: proroga sgravi per giovani e donne, stretta sui contratti pirati e Piano casa da 100mila alloggi

Il governo approva la proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di giovani, donne e lavoratori nelle Zes, introduce misure contro i contratti pirati e amplia le aziende obbligate a destinare il Tfr ai fondi pensionistici. Il decreto Lavoro prevede anche il lancio del Piano casa con 100mila alloggi per le categorie deboli, mentre il Documento di finanza pubblica inizia il suo iter parlamentare. Le preoccupazioni per la guerra in Medio Oriente e la possibile crisi energetica rimangono elevate.

Il governo italiano ha approvato la proroga per tutto il 2024 degli sgravi contributivi per l'assunzione di giovani, donne e lavoratori nelle aree Zes (Zone Economiche Speciali), mentre introduce nuove misure per contrastare i contratti pirati e amplia la platea delle aziende obbligate a destinare il Tfr ai fondi pensionistici complementari.

Queste sono solo alcune delle novità contenute nel decreto Lavoro, atteso oggi in Consiglio dei ministri. Tra le altre disposizioni, è previsto il lancio del Piano casa, che prevede la realizzazione di 100mila alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli, con una dotazione iniziale di 970 milioni di euro, che potrebbe salire a 1,1 miliardi grazie ai fondi di coesione fino al 2030.

Tuttavia, le risorse sono limitate e il governo punta a uno scostamento di bilancio per garantire il finanziamento completo del progetto. Intanto, il Documento di finanza pubblica (Dfp) ha iniziato il suo iter parlamentare con le audizioni davanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Senza la guerra in Medio Oriente, l'attenzione si sarebbe concentrata sui risultati economici raggiunti, ma le preoccupazioni per il futuro prevalgono.

Secondo Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria, se il conflitto finisse oggi, l'impatto sulla crescita sarebbe limitato a 0,1-0,3 punti percentuali. Tuttavia, in caso di prolungamento del conflitto fino alla fine dell'anno, lo shock potrebbe provocare la più grave crisi energetica della storia, con impatti sistemici sull'economia. Durante una riunione a Palazzo Chigi, sono stati definiti gli ultimi dettagli del decreto Lavoro.

Per quanto riguarda il bonus per l'assunzione di donne in condizioni di disagio, senza occupazione da 24 mesi, la decontribuzione sarà valida per due anni e non potrà superare i 600 euro mensili (800 euro nelle regioni meridionali della Zes). Se il periodo di disoccupazione è inferiore a 24 mesi, il bonus vale un anno. Per i giovani, lo sgravio ammonta a 500 euro mensili, cifra che sale a 650 nelle Zes.

La stessa decontribuzione mensile è prevista per i neoassunti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria, nelle aziende con più di 10 dipendenti. Il decreto introduce anche i criteri per l'individuazione del salario giusto, che dovrà adeguarsi ai minimi contrattuali previsti dalle intese collettive nazionali più rappresentative. Non saranno concessi sconti ai contratti pirati, e i lavoratori regolati da contratti non rinnovati riceveranno, dopo un anno, un'anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione Ipca.

Sono previsti anche sostegni per i disoccupati di lungo corso e per la stabilizzazione dei contratti. Per i rider e i lavoratori intermediati da piattaforme digitali, quando emergono indici di controllo o eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica, scatta un rapporto di natura subordinata. Per i ciclofattorini, è previsto un sistema di riconoscimento unico attraverso Spid, Cie e Cns, con autenticazione a due fattori.

Il Piano casa, dopo numerosi slittamenti, dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri con una dotazione iniziale di 970 milioni di euro, che potrebbe salire a 1,1 miliardi grazie ai fondi di coesione fino al 2030. L'obiettivo è realizzare almeno 100mila alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli.

Tuttavia, le risorse sono scarse e il governo punta a uno scostamento di bilancio per garantire il finanziamento completo del progetto. Intanto, il Documento di finanza pubblica (Dfp) ha iniziato il suo iter parlamentare con le audizioni davanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Senza la guerra in Medio Oriente, l'attenzione si sarebbe concentrata sui risultati economici raggiunti, ma le preoccupazioni per il futuro prevalgono.

Secondo Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria, se il conflitto finisse oggi, l'impatto sulla crescita sarebbe limitato a 0,1-0,3 punti percentuali. Tuttavia, in caso di prolungamento del conflitto fino alla fine dell'anno, lo shock potrebbe provocare la più grave crisi energetica della storia, con impatti sistemici sull'economia. Durante una riunione a Palazzo Chigi, sono stati definiti gli ultimi dettagli del decreto Lavoro.

Per quanto riguarda il bonus per l'assunzione di donne in condizioni di disagio, senza occupazione da 24 mesi, la decontribuzione sarà valida per due anni e non potrà superare i 600 euro mensili (800 euro nelle regioni meridionali della Zes). Se il periodo di disoccupazione è inferiore a 24 mesi, il bonus vale un anno. Per i giovani, lo sgravio ammonta a 500 euro mensili, cifra che sale a 650 nelle Zes.

La stessa decontribuzione mensile è prevista per i neoassunti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria, nelle aziende con più di 10 dipendenti. Il decreto introduce anche i criteri per l'individuazione del salario giusto, che dovrà adeguarsi ai minimi contrattuali previsti dalle intese collettive nazionali più rappresentative. Non saranno concessi sconti ai contratti pirati, e i lavoratori regolati da contratti non rinnovati riceveranno, dopo un anno, un'anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione Ipca.

Sono previsti anche sostegni per i disoccupati di lungo corso e per la stabilizzazione dei contratti. Per i rider e i lavoratori intermediati da piattaforme digitali, quando emergono indici di controllo o eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica, scatta un rapporto di natura subordinata. Per i ciclofattorini, è previsto un sistema di riconoscimento unico attraverso Spid, Cie e Cns, con autenticazione a due fattori





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