Decreto Nordio: Presunzione di imputabilità minorile a 14 anni

Il decreto 190/2026 inverte l'onere della prova sulla maturità dei minori, stabilendo che a 14 anni si è automaticamente imputabili fino a prova contraria.

Il legislatore italiano ha radicalmente modificato l'approccio giuridico verso i giovani coinvolti in reati, introducendo una presunzione legale di capacità di intendere e di volere per tutti i cittadini che hanno compiuto quattordici anni. Questa norma fondamentale è contenuta nel decreto-legge 190/2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre e attualmente sottoposto all'esame della Camera dei Deputati, che deve esprimersi entro il 21 dicembre per la sua conversione in legge. L'intervento normativo nasce come risposta immediata agli scontri verificatisi a Milano tra il 17 e il 18 ottobre, eventi che hanno provocato danni significativi e hanno innescato un dibattito nazionale sulla sicurezza e sulla gestione dell'età giovanile nei procedimenti penali.

Inversione onere prova capacità minorenni

Il nucleo centrale della novità legislativa risiede nella riscrittura dell'articolo 98 del codice penale, che stabilisce ora che l'imputabilità è presunta automaticamente per chi ha superato i quattordici anni di età. Fino a qualche settimana fa, prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, un giudice era tenuto a valutare caso per caso se il ragazzo tra i 14 e i 18 anni comprendesse realmente la portata dei propri atti. Con l'approvazione del decreto, a partire dal 23 ottobre, la risposta è ormai scritta in modo fisso: l'individuo è considerato capace, salvo prova contraria. Questo cambiamento ribalta completamente l'onere della prova, poiché non spetta più allo Stato dimostrare la maturità del minore, ma sarà compito della difesa articolare argomentazioni dettagliate per smentire tale presunzione di responsabilità penale.

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Nuove sanzioni e multe per i genitori

Oltre alla ridefinizione della capacità giuridica, il testo introduce nuove fattispecie di reato e sanzioni amministrative specifiche per contrastare le dinamiche violente nelle manifestazioni pubbliche. Viene istituito il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, prevedendo pene detentive fino a dodici anni per gli organizzatori o gli istigatori di tali azioni. Inoltre, viene esteso l'arresto in flagranza differita anche ai minorenni, ampliando gli strumenti di indagine per le forze dell'ordine. Un altro aspetto significativo riguarda la responsabilità genitoriale, con l'introduzione di multe che vanno da 500 a 1.000 euro; queste sanzioni possono salire fino a 2.000 euro in caso di recidiva. Tale misura colpisce anche i genitori di figli under quattordici, che non sono penalmente imputabili, dimostrando una volontà di estendere la repressione al nucleo familiare.

Posizioni e dati sulla criminalità minorile

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiarito che l'età dell'imputabilità rimane fissata a quattordici anni e che non sono state inasprite le pene per i reati commessi. Tuttavia, la posizione di organizzazioni come Antigone e di critici dell'opera legislativa evidenzia come il contesto statistico non supporti necessariamente l'urgenza percepita. I dati del Ministero dell'Interno, elaborati da Antigone, mostrano che le segnalazioni di minori denunciati o arrestati sono rimaste sostanzialmente stabili tra il 2010 e il 2023, oscillando tra circa 26 e 34 mila casi annuali, con 31.173 casi registrati nel 2023, un calo del 4,15% rispetto al 2022. Le statistiche sugli omicidi compiuti da minori sono anch'esse stabili, con valori di 27 nel 2022, 25 nel 2023 e 26 nel 2024, confermando che l'Italia rimane tra i paesi europei con i tassi più bassi di criminalità giovanile in assoluto.

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Sovraffollamento e tagli ai fondi minorili

Nonostante la stabilità dei reati, il sistema penitenziario minorile affronta una crisi strutturale dovuta all'aumento dei detenuti e alla riduzione delle risorse. Al 30 giugno 2026, nei venti istituti penali per minorenni erano ospitati 572 ragazzi, segnando un aumento del 50 per cento rispetto alla fine del 2022. Questo trend ha portato al sovraffollamento per la prima volta nella storia della Repubblica, con 87 giovani trasferiti in istituti per adulti nei primi sei mesi dell'anno. Parallelo a questa espansione della popolazione carceraria, la legge di bilancio 2026 ha tagliato del 60,6 per cento i fondi destinati alla ristrutturazione e al potenziamento delle strutture della giustizia minorile, creando un paradosso in cui maggiore è la presenza di detenuti e minori sono le risorse disponibili per il recupero.

Impatto sociale e prospettive future

La critica principale al decreto, incluso nel filone delle misure successive al decreto Caivano del 2023 e al decreto sicurezza di febbraio, riguarda la presunta efficacia repressiva rispetto a quella preventiva. Secondo l'analisi di Cesare Beccaria e di molti giuristi, punire con maggiore severità non impedirà a un sedicenne di lanciare un'oggetto, ma cambierà solo la procedura successiva al reato. L'attuale codice permetteva già di processare e condannare i minorenni, poiché la valutazione della maturità era un esame, non un'assoluzione automatica. La rimozione del dovere del giudice di interrogarsi sulla specificità del singolo giovane rischia di ignorare le profonde differenze evolutive tra i ragazzi, andando contro il principio di rieducazione sancito dal processo penale minorile del 1988. La multatura ai genitori, inoltre, rischia di colpire duramente le famiglie già in difficoltà socioeconomiche, penalizzando chi ha meno tempo e strumenti per la supervisione dei figli.