Decreto petrolifero: criticità sicurezza privata e valori

La Camera esamina il decreto-legge 157 del 2026. Le misure sui carburanti penalizzano vigilanza privata e valori rispetto all'autotrasporto, creando squilibri operativi.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2026, numero 157, dedicato alle misure urgenti sui prezzi petroliferi e alle infrastrutture energetiche strategiche, è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Il Senato ha già approvato il provvedimento lo scorso 15 ottobre e la discussione in Assemblea è fissata per il 3 novembre. La normativa mira a intervenire sulla fiscalità dei carburanti, prevedendo una riduzione temporanea delle accise sul gasolio e un incremento delle risorse per il settore dei trasporti.

Il peso del gasolio sulle pattuglie

La sicurezza del territorio non si basa esclusivamente su tecnologie fisse o sistemi di allarme sofisticati. Richiede invece la mobilità costante di persone e mezzi che raggiungono luoghi isolati, intervengono agli allarmi e trasportano denaro tra banche ed esercizi commerciali. Le imprese di vigilanza privata e i corpi scorta valori utilizzano quotidianamente una rete di automezzi distribuiti sull'intero territorio nazionale. Questi veicoli, spesso blindati e dotati di attrezzature specifiche, assorbono quote significative di carburante per garantire la copertura operativa richiesta dai contratti.

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Limiti del credito d'imposta trasporti

L'articolo 1 del decreto interviene specificamente sulla fiscalità dei carburanti, ma l'articolo successivo, il comma 4, proroga fino a settembre 2026 il credito d'imposta destinato alle sole imprese dell'autotrasporto. Tale misura incrementa le risorse disponibili di 16 milioni di euro, riconoscendo il costo del carburante per il settore logistico. Tuttavia, questa logica settoriale non contempla analoghe esigenze per la vigilanza privata. L'equiparazione dei costi energetici tra autotrasportatori e operatori della sicurezza crea una disparità di trattamento che ignora la natura essenziale della mobilità per le pattuglie.

Rigidità contrattuale e sicurezza

Un istituto di vigilanza non può ridurre arbitrariamente i controlli o allungare i tempi di intervento per compensare i costi energetici. I servizi sono regolati da procedure rigorose, obblighi organizzativi e standard che devono essere rispettati per mantenere l'efficacia della sicurezza. Una pattuglia deve raggiungere gli obiettivi assegnati e rispondere alle segnalazioni della centrale operativa senza deroghe. Un mezzo portavalori deve garantire il trasferimento sicuro dei beni affidati, nel rispetto di vincoli che non ammettono flessibilità operativa.

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Impatto sui bilanci delle imprese

Le oscillazioni del mercato petrolifero si scaricano direttamente sui bilanci delle imprese di vigilanza e trasporto valori. Questi operatori sostengono già costi elevati per personale, formazione, manutenzione e innovazione tecnologica. La struttura contrattuale del settore, spesso basata su appalti pubblici pluriennali, rende difficile adeguare tempestivamente i corrispettivi all'andamento dei costi reali. La mancanza di uno strumento equivalente al credito d'imposta per l'autotrasporto rischia di compromettere la sostenibilità economica di servizi essenziali per la collettività.

Prossimi passi alla Camera

Il provvedimento è ora sottoposto al vaglio della Camera dei deputati, con la discussione in Assemblea prevista per il 3 novembre. La questione richiede un'analisi attenta per verificare l'equità della normativa rispetto a tutti i settori che dipendono dalla mobilità per la propria attività. La sicurezza pubblica e la tutela dei beni richiedono un approccio integrato che riconosca il valore strategico di ogni anello della catena operativa, inclusi quelli che garantiscono la presenza fisica sul territorio.