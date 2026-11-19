Il Senato approva il decreto scuola con il voto di Matteo Renzi. Tensioni tra FdI e Forza Italia sugli e-book gratuiti e conflitti d'interesse Mondadori.

La dinamica politica che ha caratterizzato la sessione mattutia al Senato della Repubblica si è concentrata sulla figura di Matteo Renzi, il cui intervento è risultato determinante per il quorum. La presenza di quest'ultimo ha permesso il regolare svolgimento dei lavori legislativi, evidenziando come la sua assenza avrebbe potuto compromettere il processo decisionale. Questa situazione si inserisce in un contesto di fragile equilibrio all'interno della coalizione di governo, dove le differenze ideologiche emergono con forza in occasione di measure educative sensibili.

Il provvedimento in esame, noto come decreto scuola, è stato approvato nonostante le forti resistenze espresse dal partito di Silvio Berlusconi. La misura prevede l'accesso gratuito a libri di testo digitali per le famiglie con reddito insufficiente, una proposta sostenuta attivamente dalla premier Giorgia Meloni. L'iniziativa mira a democratizzare l'istruzione riducendo i costi per i cittadini, ma ha incontrato un'opposizione ferma da parte di Forza Italia, che ha sollevato obiezioni tecniche ed economiche.

Also read FI vota con l'opposizione: maggioranza ko sul decreto Scuola

Controversia sugli e-book e opposizione Forza Italia

La posizione contraria di Forza Italia non è emersa improvvisamente, ma è il risultato di precedenti discussioni interne alla manovra finanziaria. Il partito berlusconiano ha argumentato che la distribuzione gratuita di testi digitali rappresenterebbe uno sgambetto diretto contro gli editori tradizionali, le industrie tipografiche e l'intera filiera della carta. Questa critica si basa sulla preoccupazione che la misura possa danneggiare gravemente un settore economico consolidato e storico del paese.

Un punto critico della disputa riguarda l'assenza di un limite massimo alle pagine stampabili, fissato al quindici percento. Gli oppositori sostengono che questa mancanza di tetto renda la misura eccessivamente onerosa per lo Stato e squilibrata rispetto alle esigenze reali. La famiglia Berlusconi, proprietaria di importanti interessi editoriali, si è schierata in prima linea contro questa iniziativa, definendola una minaccia per i propri affari e per il mercato editoriale italiano nel suo complesso.

Advertisement

Tensioni in aula e ruolo di Stefania Craxi

L'atmosfera in aula è risultata particolarmente tesa, riflettendo le divergenze emerse già in commissione Bilancio. In quella sede, Forza Italia ha votato insieme all'opposizione sulle coperture finanziarie, portando il governo a una sconfitta tecnica per un solo voto. Questa dinamica ha creato un clima di incertezza nella maggioranza, già indebolita dalle polemiche sulla gestione delle pensioni da parte della Lega. La frattura è diventata visibile quando il sottosegretario Fazzolari si è seduto tra i banchi di Fratelli d'Italia, segnando simbolicamente una separazione di ruoli.

Il confronto è diventato ancor più vivido grazie a un video diffuso tramite cellulare dai banchi del Partito Democratico, che immortalava un animato scambio verbale tra Fazzolari e Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia. Nonostante la pressione politica, la Craxi ha mantenuto una posizione ferma sul no alla misura. La sua ostilità non dipende solo dalle questioni economiche, ma anche dall'ombra dei conflitti d'interesse legati alla Mondadori e al metodo adottato da Fratelli d'Italia per approvare il provvedimento con un blitz parlamentare.

Approvazione definitiva e divisioni nella coalizione

Nonostante le forti opposizioni, il decreto è passato. L'unica eccezione significativa tra i partiti di opposizione è arrivata da Carlo Calenda, che ha espresso un voto divergente ma non decisivo per il risultato finale. I voti di Azione, infatti, non sono stati determinanti per l'approvazione, ma la frattura all'interno della maggioranza rimane una ferita aperta. Il provvedimento ora passerà all'esame della Camera, dove le dinamiche potrebbero ripetere quelle vissute al Senato, mantenendo alta la tensione tra i partiti alleati.

La reazione del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, è stata quella di minimizzare l'entità della frattura. Bignami ha sostenuto che la disputa non riguardava la tenuta della maggioranza, ma era semplicemente un emendamento proposto da un partito non di governo. Questa interpretazione mira a contenere i danni politici, ma non risolve le tensioni sottostanti che continuano a minare la coesione del gruppo parlamentare.

Advertisement

Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha cercato di delineare una distinzione netta tra la gestione del governo e le posizioni del suo partito. Tajani ha dichiarato che la questione non attiene alla stabilità della coalizione, poiché si trattava di un emendamento di un partito esterno. Questa difesa ufficiale serve a proteggere l'alleanza, ma lascia aperte le molte crepe interne che affioreranno nel prossimo vertice di maggioranza, dove le tensioni sul tema scuola probabilmente riemergeranno con forza.