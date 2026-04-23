Decreto Sicurezza: Modifiche al Rimpatrio Volontario e al Patrocinio Gratuito Sollevano Preoccupazioni

Il decreto sicurezza in discussione al Parlamento introduce modifiche controverse al rimpatrio volontario assistito e al patrocinio gratuito, limitando i diritti dei migranti e suscitando critiche da parte di politici, avvocati e del Presidente della Repubblica.

Il decreto sicurezza , attualmente in fase di conversione in legge entro il 25 aprile, introduce modifiche significative a due strumenti fondamentali per la tutela dei migranti: il rimpatrio volontario assistito e il patrocinio gratuito .

Queste modifiche, ampiamente discusse e criticate, limitano di fatto i diritti delle persone migranti. Le critiche provengono da diverse fonti, tra cui l'opposizione politica, avvocati, giuristi e persino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il governo sta valutando l'approvazione di un ulteriore decreto correttivo, ma i dettagli sono ancora incerti.

Il rimpatrio volontario assistito offre ai cittadini stranieri la possibilità di rientrare nel proprio paese con supporto economico e logistico, mentre il patrocinio gratuito garantisce assistenza legale gratuita a chi non può permettersela, con requisiti specifici che includono i migranti. Il decreto interviene sul compenso degli avvocati che assistono i migranti in caso di rimpatrio volontario andato a buon fine.

Per quanto riguarda il patrocinio gratuito, la norma stabilisce che non possa essere concesso automaticamente ai migranti che ricorrono contro i provvedimenti di espulsione. Sebbene formalmente giustificate come valorizzazione del lavoro degli avvocati e adeguamento legislativo, queste modifiche sono viste dai critici come un sostegno alle politiche restrittive sull'immigrazione del governo Meloni.

Il rimpatrio volontario assistito, finanziato con fondi europei e gestito principalmente dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), offre servizi di orientamento e contributi per il viaggio a diverse categorie di stranieri, tra cui richiedenti asilo in attesa di risposta, titolari di protezione internazionale che rinunciano al diritto, stranieri irregolari e persone vulnerabili come minori non accompagnati e malati. La procedura prevede la presentazione della domanda alla prefettura e, in caso di approvazione, l'organizzazione del rientro da parte dell'OIM.

I rimpatri volontari rappresentano una piccola percentuale rispetto ai rimpatri forzati, che sono aumentati significativamente dal 2022, con oltre 6.000 espulsioni nel 2023. Alessandro Praticò, avvocato dell'ASGI, sottolinea che nella procedura di rimpatrio volontario raramente viene coinvolto un avvocato, poiché si basa sull'iniziativa spontanea del migrante.

Tuttavia, l'avvocato può intervenire per verificare la sicurezza del rientro e consigliare percorsi alternativi come la richiesta di protezione internazionale. L'opposizione e le istituzioni giuridiche temono che il pagamento degli avvocati coinvolti possa incentivare i rimpatri, violando i principi di indipendenza e autonomia della professione legale. Il sottosegretario Mantovano ha difeso la norma come un aiuto per superare difficoltà burocratiche, paragonandola all'assistenza offerta dai CAF per la dichiarazione dei redditi.

Il patrocinio gratuito, invece, è un istituto che garantisce il diritto alla difesa legale a chi non ha i mezzi per pagarla, con un limite di reddito di 13.000 euro





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