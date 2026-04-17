Decreto Sicurezza: Via libera al Senato tra scontri e proteste, attesa la Camera

Il decreto sicurezza ottiene un primo via libera dal Senato tra accese proteste delle opposizioni. Il provvedimento, che introduce misure su fermo preventivo, porto di coltelli e rimpatri dei migranti, passa ora alla Camera dove è attesa una nuova battaglia.

Un decreto nato con l'intento dichiarato di arginare il rischio di guerriglie urbane, esemplificato da casi come Askatasuna, è stato a un passo dal generare una vera e propria sommossa nell'Aula del Senato . Il provvedimento sulla sicurezza ha ottenuto il primo via libera da Palazzo Madama con 96 voti favorevoli e 46 contrari, tra veementi proteste delle opposizioni, che hanno sventolato cartelli per i media con lo slogan: Governo Meloni . Zero risorse, zero diritti, zero sicurezza. Il presidente Ignazio La Russa ha dovuto faticare non poco per ristabilire l'ordine.

La replica è prevista per martedì prossimo alla Camera, dove il testo giunge con urgenza e blindato dalla fiducia, con l'obiettivo di approvarlo entro il 25 aprile, scadenza perentoria per evitare la decadenza. Il decreto, composto da trentatré articoli, introduce diverse novità: dal fermo preventivo di 12 ore prima di una manifestazione allo scudo protettivo per le forze dell'ordine, estendibile a chi commette reati con una causa di giustificazione. È prevista inoltre una norma contro il vandalismo giovanile, con il divieto per i minori di portare coltelli, e un ulteriore impulso ai rimpatri dei migranti, in linea con la politica del governo Meloni.

Durante l'iter, molte delle proposte iniziali hanno subito modifiche e aggiustamenti, tanto che la maggioranza è stata costretta a presentare circa trenta emendamenti, rinunciando alla fiducia a Palazzo Madama. Questo ha portato a un ingorgo al Senato con un tour de force di dieci ore dedicato alle votazioni, mentre cresceva la protesta delle opposizioni, che avevano presentato oltre mille proposte di modifica. Ulteriori complicazioni sono emerse dalle tensioni tra gli alleati di governo, con la Lega che ha dovuto ritirare un emendamento sull'sgombero immediato di case occupate abusivamente, anche seconde case.

Al Senato sono state approvate modifiche significative: una deroga al porto di coltelli con lama inferiore ai 5 centimetri anche senza giustificato motivo, la depenalizzazione della detenzione di stupefacenti di lieve entità e misure contro i parcheggiatori abusivi. Sono state invece escluse misure di sicurezza invocate dalla Lega, come la cauzione danni per chi organizza manifestazioni e le zone rosse a protezione degli agenti. A Montecitorio, la situazione sarà diversa: il testo sarà blindato dalla fiducia governativa, impedendo la presentazione di un elevato numero di emendamenti come accaduto al Senato. Le opposizioni punteranno dunque sugli ordini del giorno per ritardare l'approvazione finale, con un possibile slittamento tra giovedì sera e venerdì.

Dopo il Senato, le minoranze si preparano a dare battaglia anche a Montecitorio. Il Movimento 5 Stelle ha già annunciato la sua assenza dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, definendo il processo una farsa che offende l'intelligenza dei deputati. Riccardo Magi di +Europa ha scritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere di fermare la compressione dei tempi e delle prerogative parlamentari. Se a Montecitorio il clima si preannuncia acceso, al Senato lo scontro è stato già duro. La scena è stata dominata dai banchi semivuoti del governo e, soprattutto, dall'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, impegnato in Irpinia in un trilaterale con Francia e Germania sui flussi migratori.

Un'assenza giustificata ma che ha offerto facile preda alle opposizioni. Matteo Renzi ha definito il provvedimento una legge fuffa approvata senza la premier e senza il Ministro dell'Interno, puntando il dito contro il sottosegretario leghista Nicola Molteni. Francesco Boccia del Partito Democratico ha denunciato l'ennesimo decreto sulla sicurezza che aggrava la situazione carceraria e rappresenta un tentativo di propaganda a buon mercato, basato su slogan e risultati fallimentari. L'appuntamento è fissato per martedì per il secondo round. A Montecitorio, i 5 Stelle scherzano con i cronisti, invitando a non dimenticare i popcorn per assistere all'imminente confronto





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