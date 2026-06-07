Decreto sulla trasparenza salariale: entrano in vigore le nuove regole per ridurre il gender pay gap

Dal 1 giugno 2026 il decreto legislativo 96/2026 rende obbligatoria la pubblicazione delle retribuzioni medie per genere negli annunci di lavoro. La misura, che recepisce la direttiva UE 2023/970, mira a rendere più trasparenti i salari e a limitare il divario retributivo tra uomini e donne al 5 %.

Il 1° giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 96/2026, che recepisce la direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza retributiva. La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, impone ai datori di lavoro di indicare la retribuzione iniziale nelle offerte di lavoro, usando un linguaggio neutro dal punto di vista di genere e senza riferimenti all'esperienza precedente del candidato.

Con questa misura nasce un primo tassello per ridurre il gender pay gap, perché consente di confrontare, a livello aggregato, le retribuzioni medie tra uomini e donne che svolgono la stessa mansione o lavori di pari valore. La trasparenza non riguarda più le singole buste paga, ma fornisce statistiche medie per sesso, che i dipendenti possono richiedere per iscritto entro due mesi dalla domanda, anche tramite rappresentanti sindacali o consigli di parità.

Le aziende dovranno pubblicare queste informazioni una volta all'anno, garantendo che le medie non diventino una fonte di conflitto interno, ma al tempo stesso non potranno impedire al singolo lavoratore di comunicare il proprio stipendio se lo desidera. Inoltre, il decreto stabilisce che il divario retributivo di genere non possa superare il 5 % all'interno di ciascuna impresa; le aziende dovranno trasmettere periodicamente i dati al Ministero del Lavoro, che li pubblicherà per consentire confronti tra settori, regioni e concorrenti.

Entro il 7 giugno 2028, la prima relazione di bilancio su gender pay gap dovrà essere inviata alla Commissione europea. In Italia, secondo gli ultimi dati Eurostat del 2023, il divario salariale di genere è del 4,3 % in termini orari, ben al di sotto della media europea del 12,7 %.

Tuttavia, l'Istat segnala un valore leggermente più alto, pari al 5,6 % per il 2022, e sottolinea che la differenza si accentua se si considerano le ore effettivamente lavorate. Il part‑time involontario, dovuto alle responsabilità di cura familiare in gran parte ricadenti sulle donne, riduce il numero di ore lavorate e gonfia il divario.

Analizzando la paga giornaliera, l'INPS rileva che gli uomini percepiscono in media 111,25 euro al giorno, contro gli 82,63 euro delle donne, il che porta a un gender pay gap del 25,73 % quando si confrontano i guadagni annui: le lavoratrici dipendenti guadagnano circa 6 000 euro in meno rispetto ai colleghi maschi. L'attuazione del nuovo decreto posiziona l'Italia, assieme alla Slovacchia, tra i primi Paesi europei a introdurre queste regole.

Altri Stati, come Paesi Bassi e Danimarca, seguiranno a partire dal 1 gennaio 2027, mentre la Germania non ha ancora fissato una data precisa. Un'indagine dell'Osservatorio Talents Venture ha evidenziato che nel 2025, su 49.490 annunci LinkedIn di 252 grandi imprese, il 93 % non riportava alcuna indicazione salariale chiara e l'85 % ometteva completamente il dato.

La nuova normativa vuole quindi colmare questa lacuna, obbligando le imprese a comunicare le retribuzioni medie per sesso e a monitorare costantemente il gap, con l'obiettivo di promuovere una maggiore equità di genere sul mercato del lavoro





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