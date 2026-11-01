Deep Purple annulla concerti: Ian Gillan malato a Lipsia e Amburgo

I Deep Purple annullano gli spettacoli a Lipsia e Amburgo per la salute di Ian Gillan. La Rock and Roll Hall of Fame sta riprogrammando le date.

I membri della band Deep Purple, inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, hanno annunciato che il cantante Ian Gillan è attualmente ricoverato in ospedale. La decisione è stata presa dopo che il gruppo ha rilevato un'emergenza medica riguardante le condizioni di salute del frontman. La band ha comunicato l'annullamento delle date previste alla QI Arena di Lipsia e alla Sporthalle di Amburgo tramite la propria pagina Instagram. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell'emergenza né sulle attuali condizioni di Gillan, ma il gruppo sta già lavorando attivamente per riprogrammare le date dei concerti.

Crisi di salute colpisce Ian Gillan

L'annuncio ufficiale sottolinea che la situazione è dovuta a motivi di salute che impediscono alla band di esibirsi nelle date in programma. I Deep Purple e il loro staff esprimono la propria delusione, condividendola con i fantastici fan, per il fatto di non poter esibirsi a Lipsia e Amburgo come previsto. La nota ufficiale chiarisce che la band è impegnata a trovare nuove date per recuperare entrambi gli spettacoli annullati, dimostrando un forte impegno verso il pubblico.

Also read Deep Purple, Ian Gillan ricoverato d’urgenza in ospedale: annullati due concerti

La band lavora per riprogrammare le date

La Rock and Roll Hall of Fame ha confermato che non ci sono ancora dettagli pubblici sulla gravità della condizione di Ian Gillan. Tuttavia, la priorità attuale è garantire che i concerti possano essere recuperati il prima possibile. La band ha chiesto pazienza ai fan, sottolineando che il gruppo è al lavoro per risolvere la situazione e fornire nuove date valide per i biglietti già acquistati.

Advertisement

Contesto e supporto ai fan

I Deep Purple hanno un grande seguito in Germania, e l'annullamento di queste date è un colpo duro per i fan del rock classico. La band ha espresso gratitudine per la comprensione e il supporto dimostrato finora. Il gruppo è determinato a mantenere le promesse fatte ai propri sostenitori, assicurandosi che ogni spettatore possa assistere allo spettacolo nelle nuove date.

Aggiornamenti futuri sulla situazione

Non ci sono ancora stime temporali per il recupero delle date annullate, ma la band ha assicurato che la comunicazione sarà costante. I fan possono attendersi aggiornamenti regolari tramite i canali ufficiali dei Deep Purple. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, e la salute di Ian Gillan è la preoccupazione principale di tutto il team.