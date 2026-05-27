Defesa di Sempio mette in discussione ricostruzione Procura di Pavia

La relazione del medico legale Sabino Pelosi pone in dubbio l'aggressione e la morte della ventiseienne, Chiara Poggi, e la ricostruzione della Procura di Pavia sull'evento. Secondo le stime del medico legale, le lesioni sarebbero compatibili con un martello, ma non evidenzierebbero una lunga colluttazione e sarebbero state provocate con elevate probabilità proprio da un martello.

La relazione del medico legale Sabino Pelosi, consulente della difesa di Andrea Sempio, mette in discussione la ricostruzione della Procura di Pavia sull'aggressione e la morte della ventiseienne, Chiara Poggi.

Secondo Pelosi, le lesioni alla ragazza sarebbero compatibili con un martello, ma non evidenzierebbero una lunga colluttazione e sarebbero state provocate con elevate probabilità proprio da un martello. Inoltre, la dinamica ipotizzata dai investigatori, cioè l'aggressione e fuga da parte della vittima e del killer, viene meno alla ricostruzione dei fatti.

I passaggi della ricostruzione investigativa legati alle tracce di sangue e agli spostamenti del killer nella casa sono considerati insufficienti da parte del medico legale e non integrerebbero in modo coerente i dati sulle tracce ematiche con le diverse fasi dell'aggressione. Inoltre, Pelosi sostiene che l'assassino non sarebbe tornato a calpestare i gradini della scala della cantina, dove venne trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi.

Vengono inoltre indagati gli spostamenti dell'assassino per via dei sacchi di rifiuti lasciati abbandonati per strada e per le eventuali tracce d'incendio. Per la Procura, infine, le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario nell'identificazione del Altri atti fonte non attendibili per il commissario Giannella





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