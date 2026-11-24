Il commissario Dombrovskis lancia l'allarme sulla sostenibilità delle finanze pubbliche UE, ma la Commissione evita procedure per deficit eccessivo contro grandi economie come Germania, Francia e Spagna.

Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis ha lanciato un allarme drammatico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche nell'Unione Europea, affermando che i conti degli Stati membri non si stanno muovendo nella direzione giusta e che si è raggiunto un punto critico. Questa valutazione emerge in occasione della presentazione del pacchetto d'autunno del semestre europeo, momento chiave per il monitoraggio dei bilanci nazionali da parte di Bruxelles. Nonostante il tono severo utilizzato dal responsabile economico della Commissione, l'istituzione appare contraddittoria nell'applicare le regole di stabilità finanziaria ai paesi membri.

Il grido d'allarme sulla sostenibilità dei conti pubblici

Le finanze pubbliche europee sono sotto pressione a causa della crescita dei deficit, in alcuni casi vertiginosa, alimentata dall'aumento della spesa per la difesa e dai tassi di interesse più elevati sul debito. I livelli di indebitamento pubblico continuano a salire, aggravati dai costi di finanziamento crescenti e dalla concorrenza degli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Il rischio per la sostenibilità del debito in alcuni paesi dell'Eurozona diventa sempre più concreto e urgente da affrontare.

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Dombrovskis ha dichiarato che le nostre finanze pubbliche non si stanno muovendo nella giusta direzione e che siamo arrivati a un punto critico. Questa dichiarazione si inserisce nel pacchetto d'autunno del semestre europeo, uno degli strumenti più temuti dai governi nazionali perché la Commissione esprime giudizi sui progetti di legge di Bilancio per l'anno successivo. Se i governi si scostano dagli obiettivi raccomandati dall'Ue, l'esecutivo europeo può aprire una procedura per deficit eccessivo.

La posizione della Commissione su Germania e Francia

La Germania rappresenta un caso emblematico di tolleranza normativa. Le previsioni economiche indicano un deficit del 5,25 per cento del Pil nel 2027, mentre due settimane fa la Commissione aveva presentato stime più basse, prevedendo un disavanzo al 4,4 per cento del Pil. Anche tenendo conto della clausola di salvaguardia nazionale per la spesa militare, il deficit tedesco supererebbe comunque dello 0,3 per cento del Pil il tetto del 3 per cento che innesca automaticamente la procedura di eccessivo disavanzo.

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Nonostante questo scostamento, Ursula von der Leyen e i suoi funzionari hanno trovato un modo per rinviare la decisione sulla Germania alla prossima primavera. La deviazione è stata classificata come "all'interno del margine di errore di passate previsioni" da parte di Dombrovskis. Un funzionario della Commissione ha aggiunto che il deficit programmato in Germania è generalmente più basso rispetto a quanto previsto, specialmente in un periodo di espansione fiscale, confermando che non ci sono prove sufficienti per aprire una procedura per deficit eccessivo contro Berlino.

Il ruolo dell'Italia nelle clausole di salvaguardia

L'Italia ha affrontato un percorso simile ma con esiti normativi specifici legati alle spese strategiche. La Commissione ha accettato di considerare come eleggibili per la clausola di salvaguardia nazionale alcune spese per l'energia e la difesa che erano già state inserite nel bilancio. Questa decisione ha liberato spazio contabile necessario per coprire il deficit previsto sopra il limite del 3 per cento nel 2027, dimostrando una flessibilità applicativa nelle regole di stabilità.

Dombrovskis ha spiegato che si chiede agli Stati membri di essere cauti nell'utilizzare la flessibilità offerta dalla clausola di salvaguardia nazionale, invitando i governi a perseguire politiche fiscali prudenti. Tuttavia, per mantenere credibilità, le regole dovrebbero essere applicate in modo coerente. In questo pacchetto, la Commissione ha deciso di muoversi solo contro due paesi: l'Ungheria e la Bulgaria. La prima, essendo fuori dall'euro, non è soggetta alle stesse sanzioni finanziarie dirette dell'Eurozona.

Casi eclatanti di inazione: Francia, Belgio e Spagna

I casi più eclatanti di inazione della Commissione Europea riguardano Francia, Belgio e Spagna. I primi due paesi sono già sotto procedura per deficit eccessivo e entrambi affrontano una crisi politica che mette a rischio l'approvazione della legge di Bilancio. Il loro disavanzo per il prossimo anno è stimato sopra il 5 per cento del Pil, con un debito pubblico che supera il 100 per cento del Pil in entrambi i casi.

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La Francia ha giustificato la sua posizione sostenendo che il progetto di legge di Bilancio presentato dal governo è in linea con le regole sull'aumento della spesa netta. Dombrovskis ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni telefoniche dal ministro delle Finanze Roland Lescure, il quale ha dichiarato di essere ottimista sul fatto che il Parlamento approverà la legge di Bilancio nonostante le difficoltà politiche in corso.

Il Belgio presenta una situazione paradossale: il governo non ha ancora inviato il progetto di legge di bilancio, ma la Commissione si è accontentata dei dati tendenziali per sostenere che la spesa netta non crescerà oltre i limiti consentiti. La Spagna, che non approva una legge di Bilancio da anni e non è riuscita a inviare un progetto nemmeno quest'anno in piena campagna elettorale, vede la sua deviazione tendenziale nel 2027 stimata all'1,3 per cento del Pil dopo l'applicazione della clausola di salvaguardia. La Commissione ha inserito la Spagna tra i paesi ad alto rischio ma ha rimandato eventuali decisioni alle successive elezioni.

Sanzioni simboliche per la Bulgaria

La sola sanzione concreta prevista in questo pacchetto riguarda la Bulgaria, ultimo paese ad aver aderito all'euro. La Commissione ha deciso di infliggere una multa simbolica pari allo 0,02 per cento del Pil del prodotto interno lordo bulgaro. Questa misura rappresenta l'unica azione punitiva diretta intrapresa dall'esecutivo europeo contro un membro dell'Eurozona per il mancato rispetto degli obiettivi di bilancio, evidenziando una discrepanza tra il linguaggio severo sui rischi fiscali e l'applicazione pratica delle norme.