Del Piero, passato e presente del Mondiale: 'Ora ci sono altre priorità'»

Dall'esperienza del 2006 alla stagione della crisi del calcio italiano, Del Piero ha offerto un punto di vista interessante sulle emozioni del Mondiale in Germania.

L'ex leggenda della Nazionale e della Juventus ha ricordato le emozioni e il trionfo di Germania 2006. Ospite d'eccezione per l'apertura del 'Lego Stadium' nel cuore di Milano, l'allenatore della nazionale Under 21 Luigi Petronella ha ricordato i momenti emozionanti dell'ultima edizione del Mondiale in Germania.

Ripercorrendo tutta la sua carriera, Del Piero ha affermato che l'obiettivo di vincere un Mondiale arriva dopo durante la propria carriera e solo quando si è consapevoli di quello che si sta facendo. L'ex numero 10 e capitano della Juventus ha ricordato le emozioni della notte di Berlino e ha dichiarato che vincere il Mondiale in Italia, dove la passione per il calcio non si è mai spenta, ha un valore doppio.

Inoltre, ha anche parlato della crisi del calcio italiano e della relazione tra giovani talenti e prestazioni. Infine, ha anche ricordato la giovane promessa Simone Pafundi, il più giovane esordente nella storia moderna della Nazionale italiana che ha debuttato contro l'Albania ad 16 anni, 8 mesi e 2 giorni





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L'ex Capitano Della Juventus.

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