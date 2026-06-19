Del Vecchio sfida il board di Delfin: Chiarezza o niente accordo per il riassetto da 10 miliardi

Leonardo Maria Del Vecchio pubblica una lettera aperta sul Quotidiano Nazionale per ribadire l'impegno nell'operazione da 10 miliardi su Delfin, ma chiede spiegazioni al Cda in vista dell'assemblea del 30 giugno. Minaccia di non procedere se non verranno chiariti i dubbi sul finanziamento e sulle cautele del board dopo il voto favorevole.

L'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio ha pubblicato una lettera aperta su Quotidiano Nazionale, quotidiano di cui è proprietario, per ribadire il proprio interesse nel completare l'operazione di riassetto della holding Delfin , pur chiedendo chiarezza al consiglio di amministrazione in vista dell'assemblea del 30 giugno.

Nella missiva, Del Vecchio sottolinea di aver sempre sostenuto il board e la continuità della holding, nella convinzione che fosse lo strumento scelto dal padre per custodire il patrimonio e l'unità del gruppo. Tuttavia, la sequenza di eventi recenti lo spinge a pretendere trasparenza: "Per anni ho sostenuto il Board e la continuità della holding - scrive -. L'ho fatto nella convinzione che rappresentassero lo strumento scelto da mio padre per custodire il patrimonio e l'unità del gruppo.

Ora però questa sequenza di eventi mi impone di chiedere chiarezza". La data del 30 giugno diventa cruciale: Del Vecchio dichiara che non si presenterà all'assemblea per annunciare una rinuncia o un ripensamento, ma per capire se verranno ripristinate "chiarezza, coerenza e sostenibilità finanziaria". Il tono è perentorio: "Il 30 giugno vorrò capire perché le cautele del Board siano emerse soltanto dopo il voto favorevole e dopo dichiarazioni pubbliche che descrivevano il riassetto come un elemento di stabilità.

Vorrò capire perché, nel momento in cui si poteva finalmente voltare pagina, qualcuno abbia scelto di alzare un muro". Non si tratta solo di questioni tecniche come dividendi, bilancio o il closing con Luca e Paola, avverte: l'appuntamento "riguarderà qualcosa di più profondo: la natura stessa e il futuro di Delfin".

Il cuore della controversia riguarda il finanziamento bancario necessario a Del Vecchio per acquisire le quote di due fratelli e altri azionisti di Delfin, operazione da 10 miliardi di euro che gli permetterebbe di salire al 37,5% della holding, principale azionista di EssilorLuxottica. Del Vecchio lamenta che il Cda, presieduto da Francesco Milleri (CEO di EssilorLuxottica), è diviso e che le banche chiedono garanzie aggiuntive, premendo per un maggiore impegno di Delfin.

La lettera, pubblicata sul sito di Quotidiano Nazionale, ribadisce la disponibilità a concludere l'affare, ma solo a patto che venga ripristinata la fiducia e una strategia chiara. L'erede del fondatore di EssilorLuxottica incalza: "Alla prossima assemblea degli azionisti di Delfin, vorrei capire perché il consiglio di amministrazione ha espresso questa cautela". Il braccio di ferro si concluderà solo il 30 giugno, quando si deciderà se il riassetto potrà procedere o se la spaccatura all'interno della holding diventerà insanabile





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