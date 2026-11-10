Delfin e Nvidia: Scandalo, Del Vecchio rilancia l'offerta da 3,7 miliardi

Dopo lo scandalo Nvidia e le offerte respinte, Delfin studia un buyback. Leonardo Maria Del Vecchio propone 3,7 miliardi per rilevare le quote dei soci e mantenere il controllo.

Lo scandalo che ha interessato Nvidia , con le critiche rivolte alla presidente Alice Huang Le , ha portato a scrutiny maggiore anche sul governo societario di Delfin Holding , la struttura finanziaria controllata dalla famiglia Del Vecchio . Gli uffici semivuoti e la presenza di microchip imballati sono segnali di un riassetto interno in corso, mentre il mercato osserva le mosse dei soci. Dopo l'arrivo di nuovi investitori esterni, la holding sta cercando una chiave definitiva per la sua sopravvivenza e crescita.

L'obiettivo principale è evitare la dispersione del controllo. La scadenza critica è fissata per la fine di marzo, quando la normativa lussemburghese permetterà a Clemente Del Vecchio , Leonardo Del Vecchio e Rocco Basilico di trasferire le proprie quote del 12,5% ciascuna in veicoli proprietari. Questa mossa è cruciale per mantenere la stabilità finanziaria e impedire l'ingresso di attori indesiderati che potrebbero frammentare il potere decisionale.

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Offerta Respinga e Contropiano Strategico

Recentemente, il finanziere ceco Michal Strnad ha proposto un'offerta da 30 miliardi di euro per acquistare il 100% di Delfin . Questa proposta è stata rapidamente respinta dai soci della holding. In risposta, Leonardo Maria Del Vecchio ha avanzato una controproposta per rilevare il 75% della struttura. Anche questa iniziativa è stata bocciata, spingendo il board a cercare nuove soluzioni per il riassetto del capitale sociale e dei flussi finanziari.

Asset e Valutazioni di Mercato

Delfin controlla partecipazioni strategiche che includono il 32,4% di EssilorLuxottica , il 28% di Covivio , il 10% di Generali , il 2,7% di Unicredit e il 17,5% di Monte dei Paschi . Quest'ultima quota si convertirà nel 3,8% di Intesa Sanpaolo dopo la chiusura dell'Opas su Mps. Il titolo di EssilorLuxottica ha recuperato quota 193 euro, superando i 150 euro di un anno fa, influenzando positivamente la valutazione complessiva della holding.

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Protezione dell'Italianità della Holding

Emanuele Orsini , presidente di Confindustria , ha sottolineato l'importanza di preservare l'identità italiana di Delfin . L'arrivo di un investitore straniero in maggioranza innescerebbe il meccanismo del change of control, obbligando la holding a lanciare un'Opas su EssilorLuxottica . Per questo motivo, la famiglia sta studiando uno schema per rilevare fino a due o tre quote del 12,5% degli otto eredi, attraverso un buyback finanziato.

Finanziamenti e Prossimi Passi

La holding ha avviato dialoghi con banche come Crédit Agricole , Bnp Paribas , Unicredit , Intesa Sanpaolo e Citigroup . L'obiettivo è un finanziamento per l'acquisizione di quote, sostenuto da flussi di dividendi di circa 1,5 miliardi l'anno. Entro pochi mesi, Delfin dovrebbe azzerare il debito, liberando spazio per operazioni straordinarie e consolidando la sua posizione nel mercato europeo.